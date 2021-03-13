Последние новости на 13 марта 2021 года в Санкт-Петербурге: Закрылся Мост глупости, пожар в туберкулезном диспансере и смерть Татьяны Кустодиевой

Последние новости Петербурга на 13 марта 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

"Комсомолка" подготовила все последние новости на 13 марта 2021 года в Санкт-Петербурге. Утром стало известно о смерти знаменитого искусствоведа и внучки выдающегося художника Бориса Кустодиева - Татьяны Кустодиевой. Эксперт в области итальянской живописи проработала в Эрмитаже более 60 лет и стала автором множества публикаций. Татьяне Кирилловне было 87 лет.

Знаменитый Мост глупости всего за один час "поймал" сразу двух жертв. Причем, второй грузовик застрял под переправой рядом с "Газелью", которая уже стояла без кузова после ДТП. В итоге Смольный принял решение закрыть мост и дорогу под ним на ремонт. Видимо, эпоха глупости закончится, так как дорогу углубят до 4,5 метров, чтобы больше такие случаи не повторялись.

Накануне вечером в туберкулезной больнице №2, расположенной в Выборгском районе города произошел пожар. Загорелась одна из палат. Спасатели прибыли на место через пять минут. Благо, всех пациентов и персонал вовремя эвакуировали.

БДТ имени Товстоногова переедет на другие площадки в Петербурге из-за потопов в подвале и нового ремонта. В 2011-2014 года в театре проводилась реконструкция, но неудачная. Теперь ее будут исправлять.

А в Ленинградской области под суд отправятся руководители сети реабилитационных клиник. Их обвиняют в похищении и насильном удержании пациентов.