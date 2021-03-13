Петербург занял второе место с наибольшим ростом преступности в России за 2020 год

Петербург попал в топ-3 по росту преступности за 2020 год Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Генеральная прокуратура России опубликовала список регионов с наибольшим ростом преступности за 2020 год. Оказалось, что Санкт-Петербург занял второе место, уступив лишь Севастополю. Следом за "Бандитским Петербургом" оказалась Ленинградская область.

- По итогам года в Северной столице преступность на 100 тысяч человек выросла на 26,1 процентов в 2020 году по сравнению с годом ранее. В Ленинградской области рост составил 12,8 процентов, - говорится в отчете на портале правовой статистики.

Взлет преступности в Севастополе оказался куда значительней - на 44 процента. А вот в столице все оказалось почти без изменений - в Москве зафиксирован рост всего на 3,2 процента.

Очень положительную динамику показали республика Адыгея, Северная Осетия-Алания и Чеченская республика. В этих регионах наоборот число преступлений уменьшилось на 12,4 процентов, 15 процентов и 16,9 процентов соотвественно.

Напомним, что одно из самых громких дел в 2020 году в Петербурге - расчленение рэпера Энди Картрайта. В содеянном призналась его жена Марина Кохал. Однако женщина уверяет - супруга она не убивала, а разделывала уже мертвого.

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