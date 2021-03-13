Фанаты "Зенита" устроили перформанс в честь юбилея Ленинградского рок-клуба

Перформанс перед матчем «Зенит» – «Ахмат» болельщики посвятили юбилею Ленинградского Рок-клуба / Фото: ФК "Зенит"

Болельщики "Зенита" устроили очередной перформанс на стадионе "Газпром Арена". В субботу, 13 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге проходит игра "сине-бело-голубых" с клубом "Ахмат". До начала матча фанаты растянули на трибунах гигантский баннер, посвященный юбилею Ленинградского рок-клуба.

- 40 лет на своей волне, - гласит надпись на баннере.

40 лет на своей волне Фото: Ирина ЖЕГЛОВА

На самом баннере изображен человек с большим магнитофоном на фоне знаменитого адреса - Рубинштейна 13. Именно по этому адресу располагается Ленинградский межсоюзный дом самодеятельного творчества, где в 1981 году и зародилась история. На сцене ДК выступали такие группы как "Пикник", "Россияне", "Кино", "Алиса", "Телевизор", ДДТ, "Гражданская оборона" и многие другие".

Напомним, день рождения рок-клуба отмечался 7 марта. В честь этого состоялся большой концерт. "Комсомолка" по этому случаю подготовила материал и вспомнила, как выглядели знаменитые рокеры в молодости.

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