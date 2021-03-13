Умер режиссер Александр Гетман / Фото: Театр "На Литейном"

В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умер режиссер Александр Гетман, один из создателей фестиваля "Пять вечеров" и руководитель театра "На Литейном". Заслуженный деятель искусств России скончался 12 марта 2021 года. Об этом сообщили в театре.

- Не стало Александра Владимировича Гетмана – заслуженного деятеля искусств России, актера, режиссера и киносценариста. Человека, который 15 лет возглавлял Театр "На Литейном". Человека, благодаря которому театр покорил вершины, - отметили в театре.

Свою карьеру Гетман начал в качестве актера в Рижском театре русской драмы и был отмечен критиками за выразительные данные, тонкое чувство стиля. После он получил второе образование и стал ставить спектакли по всей стране.

В 70-х годах Александр Владимирович работал в театре Балтийский дом. С его приходом и началась "новая волна" ленинградской драматургии. В 80-х служил в Малом драматическом театре, в 90-х сотрудничал с московским театром "Современник". В театр "На Литейном" Гетман пришел в 1997 году.

- И уже через год театр взлетел, полностью обновил художественную политику, укрепил труппу и, главное, стал доверять постановки новым, современным режиссерам. Юрий Бутусов, Александр Галибин, Роман Смирнов, Григорий Козлов, Григорий Дитятковский – эти и другие имена прославили наш театр, город, страну, - добавили в театре.

В начале 2000-х Александр Гетман стал одним из зачинателей Фестиваля "Пять вечеров".

О времени и прощании с артистом будет сообщено позже.

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