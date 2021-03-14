Влетели в комнату, а там окно нараспашку: в Петербурге после падения с 6 этажа умер 3-лений ребенок

Мальчика быстро госпитализировали, но, к сожалению, спасти малыша не удалось Фото: Артем КИЛЬКИН

В мартовский субботний выходной многодетная семья из Петербурга никак не ожидала трагедии. Около пяти часов вечера родители, готовясь к Масленице, кашеварили на кухни, а трое их детей играли в комнате. Внезапно из детской послышался крик. Родители, побросав чашки и ложки, метнулись в комнату и были в ужасе. Там их встретило распахнутое окно, на котором не было москинтой сетки. Их трехлетний сын Рашид (имя изменено – прим.ред.) свалился вниз с 6 этажа.

Родители несчастного мальчика тут же вызвали скорую. Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка в Детскую больницу №19.

- Семья мальчика полная, благополучная, ни на каком учете не состоит, - пояснил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах. – Квартира, где проживает семья, - съемная. По словам отца, несмотря на то, что прописана семья в Центральном районе, обосноваться в квартире на Выборгской улице пришлось в связи с болезнью 9-летней дочки. Девочка находится под наблюдением врача.

После того, как пострадавшего малыша увезли в больницу, началось мучительное ожидание. Но, к сожалению, чуда не произошло. Из-за множественных травм, в числе которых разрывы и ушибы легкого, селезенки, переломы позвоночника и костей таза, малыш скончался. Полицейские сейчас выясняют детали случившегося.