Сжигали чучела, катались на ватрушках и ели блины разных народов мира: Как петербуржцы отметили Масленицу

Масленица в Петербурге прошла весело и шумно Фото: Полина ШАНДРАК

Развеселую, шумную и вкусную традицию провожать зиму любят как взрослые, так и дети. Праздничная масленичная неделя началась еще 8 марта, но основные мероприятия прошли в это воскресенье, 14 марта. Народные гуляния организовали во всех районах города.

Несмотря на местами дождливую погоду, большим размахом с обеда до самого вечера веселились в этот день на Елагином острове. Организаторы хорошо подготовились к встрече гостей: оборудовали несколько площадок, на каждой, причем, была своя программа. Динамичные танцы и песни, бойкие частушки, занимательные мастер-классы, активные конкурсы и не только.

На Елагином острове маленькие чучела сжигали каждый час Фото: Олег ЗОЛОТО

Народу в ЦПКиО собралось много. Как ни крути, а за время пандемии все соскучились по таким масштабным гуляниям. Не обошлось здесь и без вкусных угощений. Чай, глинтвейн, шашлык, блины и множество других аппетитных блюд – очереди стояли километровые.

В завершении каждого часа сжигали небольшие чучела Масленицы, а главное, с «черным сердцем» и записками от горожан внутри него, всполыхнуло вечером. Уйдут ли беды и невзгоды, о которых писали все желающие, - пока непонятно. Но зрелище получилось ярким и впечатляющим.

Несмотря на погоду, петербуржцы принарядились... Фото: Полина ШАНДРАК

Немало людей было и в Никольских рядах. Некоторые, казалось, попадали туда случайно, чувствуя у входа манящие ароматы еды. Такого гастрономического разнообразия, судя по лицам гостей, не ожидал никто. Предлагали и сладкие американские панкеи ки, и французские крепы с изысканными начинками и, конечно же, любимые русские блины. Помимо всех этих вкусностей можно было отведать мясо с пылу с жару, ребрышки, румяную картошку… от выбора разбегались глаза!

Американские панкейки продавали в Никольских рядах Фото: Полина ШАНДРАК

Но не только едой завлекали гостей. Они смогли посоревноваться в снежной битве, перетягивании каната, скоростных заездах на ватрушках и в конкурсе на самый лучший костюм! А в завершении праздника вместо сжигания чучела устроили настоящее огненное шоу от мастеров циркового искусства Cirque du Soleil.

В Никольских рядах вместо сжигания чучела устроили огненное шоу Фото: Полина ШАНДРАК

Не менее эффектно провожали зиму и встречали весну в других местах города и за его пределами. Например, с народными забавами в Южно-Приморском парке, с розыгрышами в Зеленогорском парке культуры и отдыха, с блинами и хороводами в Парке Политехнического университета, а в поселке Тайцы Гатчинской области, которая стала центром масленичных гуляний в Ленинградской области, так спешили проститься с зимой, что чучело сожгли, не дожидаясь вечера.