Последние новости на 15 марта 2021 года в Санкт-Петербурге: Проводы Масленицы, скандал учительницы школы из-за TikTok и дефицит вакцины от коронавируса

Последние новости Петербурга на утро 15 марта 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

"Комосомолка" подготовила все последние новости на 15 марта 2021 года в Санкт-Петербурге. Минувший день стал большим праздником, ведь в городе провожали зиму и сжигали Масленицу. Гуляния проходили почти в каждом районе Северной столицы. Горожане, несмотря на пасмурную погоду и дождь, отправились есть блины, кататься на ватрушках, а также смотреть на то, как в ЦПКиО сжигали главный символ праздника - чучело Масленицы. "Комосомолка" побывала на разных мероприятиях и рассказала, как это было.

Социальный сети в очередной раз стали проблемой для школьного образования. На этот раз учительница русского языка и литературы из 630-й школы Дарина Грачева уволилась из учебного заведения после того, как коллеги узнали о ее блоге в ТикТоке. На своей страничке она публиковала шуточные видео о том, как непросто работать учителем. Однако в школе посчитали, что она нарушает этический кодекс.

Петербургские полярники, которые на год застряли в Антарктиде, наконец-то возвращаются домой. Экспедиторы находились в "ледяном плену" из-за пандемии коронавируса.

Также в Петербурге все еще остро стоит вопрос с дефицитом вакцины от коронавируса. С каждым днем спрос на прививку в городе растет, поэтому в некоторых пунктах препарат заканчивается, а новые партии просто не успевают поступить. В Смольном успокоили, что уже на этой неделе в Петербург приедет вакцина в большом объеме.