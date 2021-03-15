Дело о строительстве экопарка в Приморском районе Петербурга рассмотрит Арбитражный суд

Строительство экопарка в Приморском районе зашло в тупик. Фото: gov.spb.ru

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил дату рассмотрения почти многомиллионного дела о строительстве экопарка в Приморском районе города. Рекреационная зона должна была появиться в районе Юнтоловского заказника и Камышовой улице к осени 2021 года, однако у заказчика и подрядчика возникли серьезные разногласия.

- ОАО «Специализированное строительное управление-5» (ССУ-5)обратилось в Арбитражный суд с иском к СПБ ГКУ ««Центр комплексного благоустройства» (ЦКУ) о признании недействительным решения последнего от 26.12.2020 № 02-Р об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта на выполнение работ по созданию объекта зеленых насаждений на территориях: «Парк без названия северо-западнее пересечения Камышовой и Яхтенной улиц», - говорится в материалах дела, размещенных в картотеке суда.

На 75 гектарах должна была соседствовать нетронутая природа и места для прогулок. Фото: gov.spb.ru

Суть спора в следующем: в октябре 2019 года Смольный, в лице ЦКУ, заключил контракт с ССУ-5 на создание парка. Однако позднее у заказчика возникли претензии к объему и качеству работ. Подрядчик заказал экспертизу, которая подтвердила, что все сделано по проекту. Однако в ЦКУ доводы не признали и в декабре 2020 года разорвали контракт.

К этому моменту было выполнено работ на 500 млн рублей, однако город оплатил лишь часть из них. А стоимость всего объекта - 894 млн. Теперь подрядчик оспаривает разрыв контракта и пытается получить деньги с заказчика. Рассматривать дело будут 30 марта.

Объект должны были сдать к осени 2021 года. Фото: gov.spb.ru

Сейчас работы на месте будущего экопарка фактически заморожены, а указанный срок сдачи - осень 2021 года - вероятно придется сдвигать.

Напомним, что согласно задумке, на территории между Камышовой и Яхтенной улицами должно появиться общественное пространство с нетронутой живой природой. Всего площадь парка – 75 гектаров, а 54 из них займет флора и фауна. Природу обещали сохранить в первозданном виде: пространство будет состоять из лесопарковой и парковой зон. А одной из особенностей станут площадки для наблюдения за птицами.