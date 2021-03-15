С 15 на 16 марта в Петербурге начнут разводить мосты

В ночь с 15 на 16 марта начинается технологическая разводка мостов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сезон разводки мостов начинается в Петербурге. Кроме запаха корюшки, это - самый явный признак весны в городе. Впрочем, пока разводки будут технологическими и нерегулярными, автомобилистам стоит следить за расписанием.

- «Мостотрест» начинает проведение технологических разводок мостов, перекинутых через Неву и Малую Неву. Так, первыми мостами, разведенными в преднавигационный период, станут Дворцовый и Большеохтинский мосты. Их разводки состоятся уже в эту ночь (с 15 на 16 марта). Дворцовый мост будет разведен с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55, а Большеохтинский – с 02:00 до 05:00, - сообщает пресс-служба «Мостотреста».

А вот список разводок на эту неделю:

- с 16 на 17 марта: Большеохтинский мост (с 02:00 до 05:00), Биржевой мост (с 02:00 до 04:55);

- с 17 на 18 марта: Троицкий мост (с 01:20 до 04:50);

- с 18 на 19 марта: Троицкий мост( с 01:20 до 04:50).

Вплоть до 10 апреля, когда начнется регулярная навигация, технологические разводки мостов на Неве и Малой Неве будут проходить почти каждые сутки. А потом они войдут в постоянный ритм, с привычным для петербуржцев расписанием.