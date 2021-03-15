Память о людях и событиях должна быть живой

Директор Центра Геннадий Пономаренко вручает президенту Благотворительного фонда Грачья Погосяну благодарственное письмо и медаль Г. А. Альбрехта. Фото: Олег ЗОЛОТО

Негромкое событие

Каждый год выходят десятки новых фильмов. Особая категория картин - те, что рассказывают о событиях и людях, внесших неоценимый вклад в развитие своей отрасли и страны в целом.

Именно таким стал фильм «Человек из поколения титанов - Герман Альбрехт. В память о знаменитом враче-протезисте», созданный при поддержке Благотворительного фонда имени Погосяна Грачьи Мисаковича. Премьера прошла 5 марта в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов имени Альбрехта. Картина стала важным вкладом в сохранение исторической и культурной памяти нашей страны, ведь Альбрехт - известный российский врач-протезист-ортопед-хирург и основатель Ленинградского научно-исследовательского института протезирования. Он вошел в историю, в том числе мировую, как один из первых разработчиков медицинских основ протезирования.

Но не менее интересна и история создания картины. Решение о съемках было принято после завершения реставрации надгробия на месте захоронения Германа Александровича в 2019 году. Финансированием ремонтно-реставрационных работ, по обращению директора Центра Геннадия Пономаренко, занимался фонд Грачьи Погосяна, и в процессе работ были выявлены интересные и уникальные факты о деятельности медика и ученого. Это история нашей страны, история медицины, и знать о ней должен каждый.

Память не должна исчезнуть

Врач-ортопед-протезист Герман Александрович Альбрехт создал первые отечественные образцы активных протезов для людей с ампутированными руками, усовершенствовал ряд оперативных методов подготовки культи конечности. Мужчина, у которого была ампутирована рука выше локтевого сустава, благодаря разработкам Альбрехта двигал пальцами протеза, мог взять спичку и зажечь ее. Женщина, оставшаяся без двух рук, после того как Альбрехт изготовил для нее протезы, смогла продолжить работать почтальоном. И это в начале XX века! Впрочем, работы для именитого протезиста хватало. В 1915 году его отозвали с фронта и назначили помощником главного врача Мариинского приюта для ампутированных и увечных воинов. С этого момента приют стал развиваться не просто как клиника для инвалидов, но и как научно-реабилитационный центр, который до сих пор носит имя Германа Альбрехта.

Памятник на месте захоронения Г. А. Альбрехта, отреставрированный Благотворительным фондом имени Погосяна Грачьи Мисаковича. Фото из личного архива героя публикации.

Знаменитый ученый и медик умер от пневмонии в 1933 году и был похоронен на Казачьем кладбище Александро-Невской лавры. Современники установили ученому памятник, который простоял 86 лет и ни разу не реставрировался. У центра реабилитации инвалидов не было для этого финансовых возможностей, однако руководство не перестало искать возможности провести восстановительные работы. На обращение откликнулся Благотворительный фонд имени Погосяна Грачьи Мисаковича и лично его организатор. Летом 2019 года очистили от следов времени и отреставрировали гранитные плиты и обелиск, подняли, усилили и заново зацементировали основание памятника, обновили фотографию и надписи на стеле. Торжественное открытие памятника состоялось 3 октября позапрошлого года.

- Мне, как жителю Петербурга и президенту благотворительного фонда, особенно приятно, что я мог финансировать ремонтно-реставрационные работы на месте захоронения Альбрехта. Как оказалось, этим вопросом хотели заняться еще 20-30 лет назад, но по ряду причин не удавалось, - говорит Грачья Погосян. - В ходе работ мы узнали об Альбрехте много интересных фактов - как о личности, так и о враче. И родилась идея снять документальный фильм. Надеемся, что в том числе благодаря этой картине мы возродим имя медика и оно еще не раз прозвучит не только в стенах научного центра, но и за его пределами.

Дорог любой вклад в общее дело сохранения памяти. Каждый сам решает, что это может быть. Кто-то восстанавливает историю и боевой путь своих родных-фронтовиков, кто-то приводит в порядок братские захоронения, кто-то помогает ветеранам, а кто-то увековечивает имя выдающихся людей в скульптуре и слове. Можно перечислить еще много добрых дел - тихих или широко освещаемых, малых или больших. Главное - искренних и способствующих сохранению истории. Восстановление надгробия на месте захоронения Альбрехта можно назвать одним из таких дел.

Премьера фильма «Человек из поколения титанов» прошла на открытом заседании Ученого совета. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дело жизни

Однако это не единственный проект Благотворительного фонда имени Погосяна Грачьи Мисаковича. По его инициативе и на личные средства установлено, восстановлено и отреставрировано более двухсот объектов культурного, духовного и исторического значения. 120 из них посвящены событиям и героям Великой Отечественной войны, другие мемориалы увековечивают память деятелей искусства и культуры. Также с помощью мецената изданы десятки книг и документальных фильмов.

С конца 1990-х Грачья Погосян поддерживает ветеранские организации и общества жителей блокадного Ленинграда Кировского района Лен- области, а с начала 2000-х - Петербурга. В 2013 году воссоздан памятник Петру I в Кировске, разрушенный в Великую Отечественную войну. В 2016 году на железнодорожной станции г. Тихвин, в память о двух тысячах погибших ленинградцких детях, установили четырехметровую стелу с мозаичным панно и отреставрировали памятник на месте их захоронения. Усилиями фонда в 2018 году в сквере Блокадников появился долгожданный монумент мужеству ленинградцев, отстоявших свой город. В 2017-м на Литераторских мостках Волковского кладбища Петербурга открылся отреставрированный памятник прославленному юристу XIX века Анатолию Кони, затем на этом же кладбище был воссоздан монумент юристу-международнику Федору Мартенсу. А в этом году к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского отремонтирован памятник на месте его захоронения в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры.

Во время пандемии Грачья Погосян взял под опеку семьдесят особо нуждавшихся пенсионеров и в течение двух месяцев обеспечивал их продуктами питания и средствами первой необходимости. Тем не менее благотворительная деятельность Погосяна не ограничивается ни регионом, ни даже нашей страной - она охватывает тринадцать государств: Россию, Армению, Грузию, Белоруссию, Монголию, Словакию, Эстонию, Латвию, Литву, Германию, Казахстан, Францию и Израиль.

- К сожалению, многие события и выдающиеся личности сегодня незаслуженно забыты. Мне кажется рациональным увековечить их имена не только в виде памятника, но также в кадрах кинопленки или на страницах книги. Мы живем один раз и должны пройти свой путь так, чтобы наши потомки могли увидеть, оценить наши дела и передать эстафету следующим поколениям, иначе без памяти останутся наши дети, внуки, правнуки. Этого допускать нельзя, - говорит меценат.

СПРАВКА

По инициативе и на средства Грачьи Мисаковича Погосяна и его благотворительного фонда было установлено, восстановлено, отреставрировано свыше двухсот объектов культурного, духовного и исторического значения.

За активную благотворительную деятельность 5 сентября 2019 года по указу Президента РФ В. В. Путина Грачья Погосян награжден государственной наградой - знаком отличия «За благодеяние», 11 августа 2020 года знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом», а 29 декабря - «За вклад в развитие Ленинградской области».

Грачья Погосян. Фото из личного архива героя публикации.

Его деятельность неоднократно была представлена в виде фотовыставок:

- в 2017 году в Таврическом дворце Санкт-Петербурга под названием «Девять лет, девять стран и сотни добрых историй» и в «Доме Москвы» города Еревана под названием «С любовью к Армении и России»;

- в 2018 году в Государственной думе РФ под названием «Память сквозь время»;

- в 2020 году в выставочном зале «Вернатун» на Невском проспекте Санкт-Петербурга «Достойна только та жизнь, которая прожита ради других людей» (цитата Альберта Эйнштейна).