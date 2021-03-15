Весело и безопасно: В Ленобласти чучело на Масленицу сделали из воздушных шаров

Масленица в Новогорелово - первый праздник после жёстких карантинных мер. Фото: Сергей НИКОЛАЕВ

В минувшее воскресенье россияне отмечали Масленицу. В жилом квартале «Новое Горелово» гуляния прошли на бульваре имени Десантника Вадима Чугунова. Зиму провожали все жители комплекса - родители с детьми, пенсионеры и молодежь. Всего на праздник собралось более 200 человек. Весело было всем благодаря занимательной программе. Взрослые и дети делились рецептами блинов, а ведущие рассказывали интересные факты о Масленице. Несмотря на пасмурную погоду, атмосфера праздника была веселой, тёплой и вдохновляющей, в том числе и благодаря блинам с обязательным чаем, анимации, конкурсам для детей, песням и танцам.

Фото: Сергей НИКОЛАЕВ

Традиционно праздник заканчивается сжиганием чучела, но поскольку среди участников было много детей, организаторы и участники гуляний - СК «ЛенРусСтрой» и управляющая компания жилого комплекса - решили провести его максимально безопасно. Чучело Масленицы сделали из воздушных шаров и каждый желающирй мог с ним сфотографироваться.

Фото: Сергей НИКОЛАЕВ

Масленица в Новогорелово - первый праздник после жёстких карантинных мер. В СК «ЛенРусСтрой» отмечают, что праздники на центральном променаде жилого района «Нового Горелово» становятся доброй традицией. Они продолжатся уже в середине апреля Праздником Двора, который приурочен к передаче ключей жителям второго квартала, практически полностью завершённого. Все дома уже введены в эксплуатацию вместе со всей необходимой инфраструктурой, и жители последнего дома этого квартала начнут получать ключи 1 апреля 2021 года, как всегда в срок. Третий квартал будет полностью построен в конце 2022 года.