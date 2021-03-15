Наследие Александра Невского: в Петербурге разработали турмаршрут по следам великого полководца

Новгород, где княжил Александр Невский, веке был одним из крупнейших средневековых городов. Фото: Дарья БУЛАВИНА

В этом году исполняется 800 лет со дня рождения легендарного русского полководца Александра Невского. В XIII веке, когда все народы и племена воевали со всеми, великий правитель умудрился не проиграть ни одного сражения. Более того, он выгнал шведов с русских земель и разгромил Тевтонский орден, потопив рыцарей в Чудском озере. Походы князя пролегали через нынешние Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области. А мощи полководца и православного святого хранятся в Александро-Невской лавре в Петербурге.

В честь памятной даты активисты общества «Царьград», которое занимается сохранением исторического наследия, решили проехать по местам, где бывал князь, и понять, годятся ли они для туристов. В ходе исследовательской экспедиции мы проехали около 800 километров.

В XIII полководец выгнал из Псковской крепости немцев. А предателей, перешедших на их сторону, казнил. Фото: Дарья БУЛАВИНА

КРУЧЕ, ЧЕМ «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

Путешествие наше началось с Васильевского острова промозглым февральским утром. Пока мы ехали к первой локации – в поселок Усть-Ижора, где предположительно в 1240 году случилась Невская битва, историк и экскурсовод Константин Шолмов рассказывал нам о князе. Как он пояснил, несмотря на то, что Александр Невский является одним из ключевых персонажей российской истории, о нем известно не так уж много. И новых сведений о его жизни не появлялось около полувека.

- Самое интересное, что это была личность, далекая от идеала, - поясняет гид. – Его образ сделали очень простым и однозначным, однако когда начинаешь изучать, становится ясно, что это был невероятно сложный человек, который действовал в невероятно сложных условиях. С нынешней точки зрения, у него были плохие поступки. Но надо понимать реалии средневековой Руси. Я бы сравнил жизнь древнерусских княжеств с сериалом «Игра престолов». У нас даже больше было всех этих интриг, войн, отравлений, битв. Только драконов не было.

На месте мы были через полтора часа. Остановились у небольшой речки Ижора, которая и дала название поселку. Через нее перекинут пешеходный мост, рядом с ним – небольшая лодочная пристань. По берегам выросли маленькие домишки. Здесь, согласно летописям, и произошла легендарная Невская битва.

Согласно летописям, здесь, на реке Ижора, и случилась знаменитая Невская битва. Фото: Дарья БУЛАВИНА

- Считается, что на месте, где сейчас стоят дома, был лагерь шведов. Зачем они сюда пришли и чего ждали, непонятно, - говорит Константин. – И судя по всему новгородцы напали неожиданно и быстро их разбили. Но загвоздка в том, что археологические раскопки ничего не дали в отношении Невской битвы. Здесь не было найдено никаких вещей того периода. Как вариант – возможно, все растащили местные жители.

НОВГОРОД – КРУПНЕЙШИЙ ГОРОД

Следующей точкой стал Новгород, где княжил Александр Невский. В XIII веке это был один из самых крупных городов мира, здесь насчитывалось 10-12 тысяч жителей. Как отмечает Константин, в Новгороде заключались сделки, от которых зависела мировая экономика, и то, что происходило в городе, сегодня можно сравнить с деятельностью Нью-Йоркской фондовой биржи.

- 800 лет назад новгородский кремль выглядел бы иначе. Нынешняя крепость построена только в XV веке, - поясняет гид. – Известно, что перед Невской битвой князь ходил молиться в Софийский собор – главный новгородский храм. А после беседовал здесь с дружиной.

Как пояснил наш гид Константин, по современным меркам князь был личность, очень далекой от идеала. Фото: Дарья БУЛАВИНА

После Новгорода мы отправились в Порхов, маленький городок, основанный Александром Невским в 1239 году. Здесь тоже есть крепость. Правда, часть ее сейчас находится на реставрации. По тем временам это было сооружение, созданное по последним технологиям: круглые башни лучше держали удар средневековой артиллерии. Пока мы гуляли по Порхову, уже стемнело, и нужно было выдвигаться к гостинице, чтобы утром продолжить путь. А продолжился он в Пскове.

- В XIII веке на этих землях постоянно шли бои. В итоге псковская крепость оказалась под немцами, - говорит Константин. – Причем, часть бояр перешла на их сторону. Тогда-то и попросили вмешаться Александра Невского. Он вошел в крепость, немцев, которые здесь засели, отпустил, а предателей казнил. Это, в принципе, была показательная расправа.

Крепость Копорье основали ливонские рыцари. Невскому это не понравилось, и он взял ее штурмом. Фото: Дарья БУЛАВИНА

МЕСТО ЛЕГЕНДАРНОЙ БИТВЫ

Однако главный подвиг Невского на псковских землях был отнюдь не в крепости, а на Чудском озере. По дороге туда мы заехали на гору Соколиха, где в 1993 году установили памятник князю и его дружине. Мимо этой горы полководец шел со своей дружиной на борьбу с тевтонскими рыцарями. Озеро оказалось в получасе езды от мемориала. Если верить летописям, именно здесь русский князь и потопил воинов противника.

Нас лед Чудского озера выдерживал легко – мы же не были на конях и в доспехах. На противоположном берегу виднелась Эстония, а слева, предположительно, и находилось место легендарной битвы.

- К югу чудское озеро небольшим проливом соединяется с псковским. Это место в летописях и называется Узмень, - отмечает наш экскурсовод. – Там и произошло Ледовое побоище. Кстати, до Эстонии по льду километров 30-40.

Последней точкой в нашем путешествии стала крепость Копорье. Она находится уже в Ленинградской области. 800 лет назад ее основали ливонские рыцари, что очень не понравилось Новгороду. Тогда-то Невский и решил атаковать это место. Нынешняя крепость – более поздняя. Сейчас она любимый туристами объект. Правда, из-за обрушения входа в 2019 году вход на территорию запрещен. Крепостью можно любоваться только снаружи.

Чудское озеро. Место легендарного Ледового побоища. Фото: Дарья БУЛАВИНА

800 КИЛОМЕТРОВ ЗА ДВА ДНЯ

Завершилось наше двухдневное путешествие длиной в 800 километров у Александро-Невской Лавры. Как пояснил Константин, если бы точно такой же маршрут прошел князь с дружиной, это бы заняло у него больше месяца.

Что же касается туристической инфраструктуры, то готовы встречать гостей только памятники, которые давным-давно занимаются работой с туристами: псковская и новгородская крепости. В поселках и маленьких городах нет ни каких-либо указателей, ни табличек, ни даже нормальных подходов к достопримечательностям.

Если кто-то решит самостоятельно без гида проехать по местам Александра Невского, то это без определенного багажа знаний будет затруднительно. И потому общество «Царьград» для всех желающих выпустит бесплатный аудиогид. А по итогам состоявшейся экспедиции подготовит аналитический отчёт и предложения о том, как создать полноценный туристический маршрут «по следам Александра Невского».