О чем обязательно нужно узнать перед покупкой жилья

-

В интернете сегодня можно получить исчерпывающие сведения о строительной компании и жилом комплексе. Да и сама покупка недвижимости после перехода на проектное финансирование стала гораздо безопаснее. А вот от ошибок с выбором жилья покупатели не застрахованы. Многие потребители по-прежнему не знают, как грамотно выбирать будущую квартиру, чем поинтересоваться в первую очередь, а на чем внимание можно не заострять. Поэтому в процессе выбора жилья и перед его покупкой нужно составить перечень важных вопросов, ответы на которые обязательно нужно получить.

Как правильно работать с огромным массивом информации, который доступен покупателям? Нужно ли отключать эмоции в процессе выбора жилья? О чем будущие новоселы забывают спросить застройщика? На эти и другие вопросы в прямом эфире «Комсомольской правды» ответят наши эксперты - директор по маркетингу сегмента жилищное строительство России концерна ЮИТ Ольга Семенова-Тяньшанская и генеральный директор операционного бизнеса ГК «ЛенСтройТрест» Денис Заседателев.