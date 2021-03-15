«Сделали, как в боевике»: В Петербурге чучело Масленицы расстреляли из танка Т-34

В Красном Селе чучело Масленицы уничтожили выстрелом из танка. Ну, почти. Фото: vk.com/staldesant

Петербург и соседняя Ленобалсть решили прочно войти в список самый креативных городов, в которых чучело масленицы уничтожают не только эффективно, но и эффектно. В Тайцах ее «обливают» пламенем из огнемета, поджигают с огненным хлопком, как в Кингисеппе или же расстреливают из...танка Т-34, как в Красном Селе.

- Жахнули из танка по чучелу. Советский танк Т-34-85 метким выстрелом поджег чучело Масленицы и проложил путь весне! Спасибо всем гостям нашего праздника, кто участвовал в конкурсах и развлекательной программе, привел детей и познакомил друзей с миром военной техники! - сообщает в соцсетях пресс-служба милитари-парка «Стальной десант».

Внутрь чучела спрятали пиротехнический заряд. Фото: vk.com/staldesant

Как рассказал «Комсомолке» один из сотрудников парка и автор необычной идеи, проводить зиму хотелось как-нибудь необычно.

- Просто хотели сделать оригинальный праздник. Я и мои друзья в основном киношники. Предложили несколько вариантов, но остановились на танке. Из него мы на самом деле не стреляли - от настоящего снаряда Масленицу бы просто разнесло. Поэтому заложили внутрь чучела пиротехнический заряд и он сработал в нужный момент. Получился трюк как в боевике, - сообщил мужчина, скромно представившийся, как «просто Олег». - Жаль только, что сено подмокло из-за дождя и начало дымить. Мы хотели более красочный вариант.

Но в любом случае, перформанс вызывал бурю восторгов у посетителей парка: «Спасибо большое вам за этот день!!!! Я давно не испытывала столько драйва и адреналина!»; «Ребята огромное вам спасибо за такую необычную масленицу!!!! Мы под большим впечатлением. Обязательно приедем еще!».