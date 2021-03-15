На систему антиобледенения крыш в Петербурге требуется не менее 12 млрд

Фото предоставлено пресс-службой "Теплокарбон".

Крыши 13,3 тыс. многоквартирных домов Петербурга нуждаются в уборке от снега каждую зиму, - подсчитал начальник отдела эксплуатации и инженерного обеспечения технического управления Жилищного комитета Петербурга Александр Петухов. Большая часть этих домов (около 12 тыс.) до сих пор не оборудованы системами нагревания для предотвращения образования наледи. Он добавил, что оснащение такими системами не исключает мероприятий по очистке, но дает управляющим компаниям дополнительное время.

Александр Петухов подчеркнул, что решение об установке противообледенительных систем должны принимать собственники многоквартирных домов. Часто это становится проблемой.

- К примеру, в 2020 году по инициативе Жилищного комитета в рамках капремонта предлагалось оборудовать кровли нагревающими элементами там, где это необходимо. Но из 50 адресов решение об установке приняли лишь 15, – посетовал Александр Петухов. - Собственники многоквартирных домов должны увидеть экономическую выгоду от применения современных технологий по борьбе с наледью. Для этого должна проводиться разъяснительная работа с жителями, в том числе в СМИ.

По подсчетам генерального директора компании «Теплокарбон» Ильи Зинченко, чтобы оборудовать 12 тыс. петербургских кровель системами антиобледенения с возможностью удаленного контроля и управления, потребуется не менее 12 млрд руб. То есть в среднем оборудование крыши одного дома обходится в 1 млн руб. В эту сумму входит проверка теплоизоляции чердака, проверка и ремонт (при необходимости) водосточной системы, установка греющих элементов с дистанционным управлением вдоль водосточной трассы и края кровли, установка снегозадержателей, водоотвода от водосточной трубы до ливневой канализации и заключение сервисного контракта с обслуживающей компанией. Стоимость годовой эксплуатации системы составит порядка 50-100 тыс. рублей.

Цифры немаленькие, но если сравнить их с затратами на ежегодную очистку кровель, то единовременная установка энергоэффективных систем антиобледенения оказывается немногим дороже услуг альпинистов, часто непрофессиональных.

- Каждый их выход на крышу в среднем стоит 25-30 тыс. руб., а в пиковые периоды цена доходит до 45 тыс. За сезон скатную крышу приходится чистить около 10 раз. При этом выход неквалифицированных альпинистов часто приводит к ее повреждению и дополнительным затратам на капремонт кровли и водосточной системы, которые ложатся на собственников многоквартирных домов, – отметила руководитель департамента НП «ЖКХ-контроль» Алла Бредец.

Ильи Зинченко добавил, что для эффективной борьбы с обледенением кровель требуется комплексный подход.

- Для того, чтобы эффективно устранять наледь на городских крышах, нужно устанавливать надежные нагревающие устройства, привлекать к очистке только профессиональных альпинистов, которые не будут портить крышу топорами и другими инструментами, а также устанавливать снегозадержатели, стоимость которых составляет всего 1,5 тыс. руб. за погонный метр, – сказал гендиректор «Теплокарбона».

Только выработка инженерного стандарта работы с кровлями и водосточной системой станет гарантом сохранности крыш Петербурга в зимний период, позволит сократить или вовсе избавиться от выхода уборщиков на кровлю и обеспечит безопасность горожан на тротуаре.