Спасет машина времени или встреча в суде: Петербуржцы в шоке от «грабительских» газовых проверок

"Отбиться" от обнаглевших коммунальщиков можно в суде. Но на это далеко не у всех есть время Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Северной столицы рискуют получить крупный штраф за то, что не оказались дома, когда к ним с проверкой пришли газовики. В Петербурге начали массово тестировать газовое оборудование. И вроде бы все логично, ведь если вовремя не доглядеть, может случиться непоправимое. Однако загвоздка в том, что зачастую проверяющие приходят в будни в рабочее время к людям, которые даже не подозревают об их визите. Поэтому попасть в квартиру газовики, естественно, не могут. И если такое происходит два раза, управляющая компания обращается на жителя в суд.

- Из-за того, что сейчас много мошенников, люди опасаются открывать дверь кому попало, - поясняет депутат Заксобрания Денис Четырбок. – И поэтому управляющие компании обязаны заранее информировать жителей о таких проверках. Они должны все четко прописывать в тех самых розовых квитанциях. Но на деле мы видим, что коммунальщики очень плохо выполняют свои обязанности. Доходит даже до абсурда – людей предупреждают о проверке задним числом. То есть, в вашей квитанции от 10 марта сообщается, что 5 марта к вам придут.

И это еще скромно. Как отметил парламентарий, бывало и такое, что в мартовских квитанциях коммунальщики торжественно объявляли о том, что проверка нагрянет в январе. Единственное, что можно сделать в таком случае, это прыгнуть в машину времени и отправиться в указанную дату ждать инспекторов, либо отбиваться от нерадивых управляющих компаний в суде.

- Штраф, на минуточку, составляет 6 тысяч рублей, - отмечает Четырбок. – Конечно, если вы предъявите суду квитанцию, где указана некорректная дата, то суд встанет на вашу сторону. Но проблема в том, что далеко не у всех есть время ходить по судам. А если вы не придете, взыскание автоматически повесят на вас. Это вопиющая ситуация, и важно, чтобы надзорные органы в сфере ЖКХ на нее отреагировали.

По словам парламентария, рекордсменом по количеству «газовых» исков стал Московский район. Там управляющие компании с начала года подали на жителей в суд более сотни раз. Чтобы угомонить разбушевавшихся коммунальщиков, депутаты Заксобрания направили обращение в адрес вице-губернатора Николая Бондаренко и попросили его как можно скорее разобраться с обнаглевшими конторами.