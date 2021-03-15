Полиция оштрафовала петербуржца, посадившего за руль иномарки маленького ребенка

Штраф в 3 тысячи рублей достался водителю, посадившему за руль маленького ребенка по ходу движения на Выборгском шоссе. Фото: предоставлено "КП"

Инспекторы ГИБДД оперативно установили личность горе-водителя, который посадил маленького ребенка за руль своей «КИА» во время движения по Выборгскому шоссе в Санкт-Петербурге. О «шалости» владельца иномарки узнали благодаря видеозаписи, сделанной очевидцем и вмиг разлетевшейся в соцсетях. Петербуржцы, мягко говоря, осудили поступок водителя, который мог закончиться трагедией, ведь в какой-то момент мужчина даже убрал руки с руля, полностью доверившись ребенку.

- Водитель иномарки нарушил требования к перевозке детей, установленными ПДД РФ, а именно перевозил малолетнего ребенка в транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, без использования специального детского кресла и специального удерживающего устройства на переднем сидении автомобиля, - охарактеризовали безрассудство водителя в рамках закона в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ГИБДД пробили номера автомобиля и установили, что владельцем является местный житель. В отношении 33-летнего мужчины возбудили административное дело. Наказание уже известно – штраф в размере трех тысяч рублей.