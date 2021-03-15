Группа «Кино» опубликовала новый альбом и фильм-концерт на YouTube

Члены разных составов группы "Кино" вернулись с концертом спустя 30 лет. Фото: YouTube-канал "Группа КИНО"

Группа «Кино» опубликовала фильм-концерт «Кино» в Севкабеле» и одноименный альбом. Видео выступления можно посмотреть на YouTube-канале музыкантов. Сын Виктора Цоя Александр не раз сетовал на то, что коронавирус подпортил коллективу планы, поэтому было решено отыграть закрытый концерт в Санкт-Петербурге. Выступление группы записали и как следует смонтировали, в том числе поработали над качеством звука.

Деньги на концерт собирали всем миром, с помощью краундфандинга. За пожертвования фанаты «Кино» получали разнообразные бонусы вроде пластинок, кассет и дисков. Песни на концерте звучали не самые популярные, но те, что точно на слуху: «Бездельник», «Мама, мы все тяжело больны», «Кукушка», «Мы хотим танцевать» и т.д. Всего музыканты сыграли 15 старых-новых композиций, попавших в альбом.

- Было три месяца подготовки, поиск места, сведение расписаний и согласование смет. А потом день концерта и съемки, гости, операторы, инженеры, техники. Не знаю, сколько человек там работало, но думаю точно не меньше ста, - делится деталями производственного процесса Александр Цой на своей странице во «Вконтакте».

Напомним, группа «Кино» собралась спустя 30 лет – в 2020 году. Участниками являются гитарист Юрий Каспарян, а также басисты Игорь Тихомиров и Александр Титов. Все они входили в разные составы группы. В основе концертов лежит настоящий голос Виктора Цоя, который качественно оцифровали. Предполагаются, что стадионные концерты будут сопровождаться архивным фото- и видеорядом с лидером «Кино».

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