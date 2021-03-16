Мужчина ограбил три финансовые организации за день в Петербурге

Грабитель обнес три финансовые организации в Петербурге на 27 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который за один день ограбил отделение банка и две микрофинансовые организации. В 9:20 часов 15 марта 2021 года налетчик вошел в помещение учреждения на улице Уточкина, где, угрожая ножом, забрал около 20 тысяч рублей. Два других ограбления он совершил в других районах города, видимо, чтобы замести следы.

- Около 15:30 часов мужчина с пистолетом ограбил отделение банка на улице Ефимова. "Улов" грабителя составил всего порядка 5 тысяч рублей. Спустя два часа он, снова с пистолетом, напал на офис микрофинансовой организации, расположенной на проспекте Маршала Жукова. На этот раз он вынес 2 тысячи рублей, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В общей сложности за день мужчина "заработал" 27 тысячи рублей. Однако на этом его день не закончился. По "горячим следам" полицейские выследили грабителя. Выяснилось, что его уже разыскивают за аналогичный налет на помещение микрофинансовой организации, расположенное на Сенной площади. 11 марта двое мужчин с ножом вынесли оттуда около 50 тысяч рублей.

Первым полицейские задержали соучастника, подозреваемого в ограблении, произошедшем 11 марта. Его поймали в одной из квартир дома на Охтинской аллее в Мурино. После схватили и второго грабителя. Оба уроженцы Владикавказа, им по 22 года.

На данный момент молодые люди доставлены в отделение полиции для дачи показаний. Возбуждены уголовные дела.

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