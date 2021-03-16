Последние новости на 16 марта 2021 года в Санкт-Петербурге: Серийные ограбления банков, новый альбом группы "Кино" и дефицит вакцины от коронавируса

Последние новости Петербурга на 16 марта 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

"Комсомолка" собрала все последние новости на 16 марта 2021 года в Санкт-Петербурге. Накануне в городе произошла серия ограблений микрокоммерческих организаций и банка. Оказалось, что это дело рук одного и того же 22-летнего парня. Шума грабитель наделал не мало, а вот его "улов" составил всего 27 тысяч рублей. Горе-налетчика уже задержали.

Группа "Кино" опубликовала новый альбом и фильм-концерт "Кино" в Севкабеле". Однако свежих песен на нем нет, лишь старые хиты среди которых "Бездельник", "Кукушка", "Мы хотим танцевать" и многие другие.

"Отцом дня" стал водитель "Киа". Мужчина решил научить своего маленького сынишку водить машину и посадил за руль ребенка авто. Малыш рулил по оживленному Выборгскому шоссе, пересекая сплошные линии. "Уроки вождения" на видео запечатлели другие автомобилисты. Мужчину уже оштрафовали за нарушение.

В комитете здравоохранения объяснили, что происходит с вакциной от коронавируса в городе. Первый компонент лекарства полностью закончился уже более чем в 20 прививочных пунктах, а спрос все растет. По последним данным, в Санкт-Петербурге осталось 41 664 комплекта вакцины "Спутник V". Этого должно хватить на 6-7 дней. Ожидается новая поставка препарата, однако сроки еще не определены.

Весенние и летние смены в детских лагерях Петербурга все же состоятся, несмотря на коронавирус. По традиции бесплатно отдохнуть смогут ребята из льготных семей. В этот раз в список попали даже дети медработников, которые помогают городу в борьбе с COVID-19 и непосредственно контактируют с больными.