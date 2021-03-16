Дамбу Петербурга закроют с 17 марта до конца мая 2021 года

Петербургскую дамбу закроют с 17 марта до конца мая 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В среду, 17 марта 2021 года, закроется дамба, защищающая Санкт-Петербург от наводнений. В 10:00 часов затвор судопропускного сооружения С-2 будет поднят для того, чтобы провести ремонт и проверить гидромеханическое оборудование сооружения.

- 17 марта 2021 года с 10:00 до 26 мая 18:00 будет осуществлен подъем затвора в положение "закрыто". В указанный период будет проведено ежегодное регламентное обслуживание и ремонт гидромеханического оборудования, машин и механизмов, - рассказала дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга.

Отметим, что закрытие дамбы коснется только движения судов. Автомобили и общественный транспорт по прежнему сможет ездить по дороге через дамбу.

Напомним, что в Петербурге уже начался сезон разводки мостов. Первая технологическая разводка произошла в ночь с 15 на 16 марта. Пока что на ночь поднимают не все мосты сразу, а поочередно для того, чтобы проверить их работу и готовность к летнему сезону. На текущей неделе будут разводиться Большеохтинский мост, Биржевой, а также Троицкий.