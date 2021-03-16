Ногу ребенка нашли в мусорном баке в Шлиссельбурге

Детские останки нашли за магазином в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Шокирующую находку сделала жительница города Шлиссельбург, который расположен в 50 км от Петербурга, в Кировском районе Ленинградской области. Вынося мусор, она заметила у контейнера подозрительный пакет. А заглянув внутрь - отшатнулась. Там лежала человеческая нога, похожая по размеру на детскую.

- Около 08:40 через службу 02 поступило сообщение о том, что по адресу: Шлиссельбург, Староладожский канал 1 А, за магазином «Магнит», рядом с мусорным контейнером в пакете лежит нога, торчит кость. Заявитель - продавец магазина, - сообщает источник «КП-Петербург».

По оперативным данным, нога «старая». Останки уже успели мумифицироваться, поэтому установить точную принадлежность сложно. За то, что это часть тела ребенка, говорит малый размер ноги.

Сейчас страшная находка направлена в морг. На месте происшествия работают оперативники полиции и сотрудники Следственного комитета. Изучаются видеозаписи с камер наблюдения, опрашиваются свидетели ЧП.

Материалы проверки переданы в следственный отдел СК России по Кировскому району Ленобласти. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

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