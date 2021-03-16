Рейс Петербург-Анталья экстренно вернули в Пулково из-за пассажира с сердечным приступом

Рейс Петербург-Анталья экстренно вернули в Пулково из-за пассажира Фото: Александр ГЛУЗ

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью экстренно вернули в аэропорт Пулково из-за пассажира, которому стало плохо во время полета. Рейс № 5863 авиакомпании "Россия" вылетел из Северной столицы утром во вторник, 16 марта 2021 года, однако спустя полчаса пилот был вынужден развернуть самолет обратно, чтобы спасти пожилого мужчину.

- Рейс №5863 из Санкт-Петербурга в Анталью (Турция) был вынужден вернуться в аэропорт вылета Пулково в связи с ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров. Предположительно — сердечный приступ, - рассказали в пресс-службе авиакомпании "Россия".

Мужчине оказывали помощь, пока самолет летел назад. Как только борт приземлился, его сразу же передали медикам бригады скорой помощи. Вместе с ним с рейса сошла сопровождающая его женщина. О состоянии пассажира на данный момент ничего не известно.

После того, как самолет вернулся в аэропорт, его дозаправили. Борт снова вылетел по рейсу в Анталью в 13:25 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за ковид-диссидентки из Петербурга пришлось задержать рейс Шереметьево- Пулково

Мать четверых детей, работающая в крупной косметической компании, сознательно не носит маску (подробности)