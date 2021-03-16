Здание Физико-технического института имени Иоффе в Петербурге проверяют из-за утечки опасных химикатов

МЧС работает на месте возможной утечки химикатов в институте им. Иоффе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Специалисты петербургского управления МЧС работают на Институтской улице, где располагается Физико-технический институт имени Иоффе. По предварительной информации, днем 16 марта здесь произошла утечка опасного химического вещества.

- Не комментируем. На данный момент ведется проверка, наши сотрудники на месте, - рассказали корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе городского управления МЧС.

По данным источника «Комсомолки», в одной из лабораторий научного института, расположенной на седьмом этаже, произошел разлив диоксида хлора. По другой информации, вещество обнаружили в открытой колбе при уборке помещения.

Колбу с диоксидом хлора нашли в одной из лабораторий. Фото: источник "КП".

Учитывая, что пары вещества едкие и опасны для здоровья, было принято решение эвакуировать персонал института - около 400 человек.

Впрочем, по другим данным, часть сотрудников осталась в здании. Сейчас на месте ЧП идет проверка. «Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.