Пока только один спортсмен из Петербурга получил путевку на Олимпиаду в Токио

Организаторы заверили, что Олимпиада 2021 в Токио точно состоится. Фото: REUTERS

В Санкт-Петербурге в преддверии Олимпиады 2021 в Токио состоялась пресс-конференция, посвященная участию наших атлетов на Всемирных Играх. На вопросы журналистов ответили председатель Комитета по физической культуры и спорта Санкт-Петербурга Антон Шантырь, олимпийский чемпион по гандболу 1988 года, директор спортивной школы Кировского района города Юрий Нестеров и чемпион Европы по тхэквондо Михаил Артамонов.

Сначала руководитель Спорткомитета развеял главные сомнения:

- Организаторы уже заверили нас, что Олимпиада 2021 точно состоится, - сказал Шантырь. Сроки проведения – с 23 июля по 8 августа. А в апреле должен проясниться формат Игр – пройдут ли они со зрителями, какие будут меры допуска, в каких условиях будут проводиться соревнования.

По участию в Олимпиаде 2021 спортсменов из Петербурга пока только одна хорошая новость: Полина Матвеева (настольный теннис) выиграла предолимпийский турнир в Катаре и получила олимпийскую лицензию. Участница Игр 2016 года (в Рио-де-Жанейро) точно поедет в Токио, а остальные 25 спортсменов еще находятся на стадии отбора. Условия которого в некоторых видах спорта из-за переноса соревновании изменились.

- Регламенты по допуску изменились, в том числе из-за того, что некоторые спортсмены завершили карьеру, - пояснил Антон Шантырь.

О подготовке к отборочным турнирам рассказал представитель Санкт-Петербурга, чемпион Европы по тхэквондо Михаил Артамонов:

- Коронавирус несколько раз прерывал подготовку, приходилось менять тренировочный график, - рассказал заслуженный мастер спорта Артамонов. Но эти трудности уже в прошлом. Подготовка идет отлично, настрой перед Олимпиадой позитивный. Спасибо спортивной школе «Комета» и олимпийскому комитету – они очень помогают. Тренируемся сейчас дважды в неделю – по два часа утром и вечером. В апреле нам предстоит чемпионат Европы, где состав на Олимпиаду должен проясниться.

КОНКРЕТНО

По словам Антона Шантыря, полностью состав петербургских спортсменов на Олимпиаде в Токио станет известен еще нескоро. В некоторых видах спорта отборочные турниры будут проходить до лета.

Из представителей Петербурга в индивидуальных видах спорта высокие шансы выступить на Играх - у бронзового призера Олимпиады 2016 года Кирилла Григорьянца из стрелкового спорта и пловца Андрея Минакова, серебряного призера чемпионата мира 2019 года.

Остается возможность (в случае прохождения сборной России по баскетболу отборочного турнира) сыграть в Токио у воспитанника петербургского «Зенита» Григория Мотовилова.

Зато у петербуржцев в обеих сборных России по волейболу (мужская и женская команда уже отобрались на Олимпиаду) Ивана Яковлева и Ирины Фетисовой шансы выступить на Играх близки к стопроцентным. Яковлев (из петербургского «Зенита») и Фетисова (московское «Динамо») – основные игроки сборной России.

Напомним, что мужскую сборную России возглавляет Туомас Саммелвуо, который с 2019 года тренирует и петербургский «Зенит».