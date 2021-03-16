Эмоции или холодный расчет: что важнее при покупке жилья

Директор по маркетингу сегмента жилищное строительство России концерна ЮИТ Ольга Семенова-Тяньшанская и генеральный директор операционного бизнеса ГК «ЛенСтройТрест» Денис Заседателев.

Принято считать, что недвижимость люди выбирают исключительно по ее характеристикам - расположению, метражу, стоимости. Но маркетологи утверждают, что окончательное решение покупатели часто принимают под влиянием эмоций. Другое дело, если волнение и нетерпение мешают принять разумное решение и в момент покупки на нас влияют совершенно не те факторы, которые становятся важными в процессе эксплуатации недвижимости.

Например, красивый вид из окна мешает рационально оценить инфраструктуру района, а мечта о террасе заставляет забыть о других важных характеристиках жилья. Как понять, что же должно преобладать в процессе выбора и покупки квартиры - рационализм или эмоции? Насколько можно доверять обещаниям застройщиков и отзывам о жилом комплексе новоиспеченных жильцов? Какие практические советы можно дать покупателям жилья? Об этом и многом в прямом эфире «Комсомольской правды» расскажут наши эксперты - директор по маркетингу сегмента жилищное строительство России концерна ЮИТ Ольга Семенова-Тяньшанская и генеральный директор операционного бизнеса ГК «ЛенСтройТрест» Денис Заседателев.