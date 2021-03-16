«Выдавали по 100 в час»: В Смольном объяснили очереди за сертификатами в детские лагеря

Родителей возмутила очередь за сертификатами в детские лагеря. Фото: Людмила БУСОРГИНА

Смольный разрешил проведение весенних и летних смен в детских лагерях Петербурга. Выдача сертификатов началась уже сегодня, 16 марта. С раннего утра родители выстроились в огромную очередь у Центра оздоровления и отдыха «Молодежный» - единственного места в городе, где выдают сертификаты.

Документ позволяет получить хорошую скидку на путевку в детский лагерь – 60% для детей, чьи родители работают либо для детей в составе организованной группы от спортивного или творческого коллектива. Есть и места для льготных семей – бесплатные.

Несмотря на непогоду, родители настроены решительно. Некоторым пришлось простоять в очереди больше часа.

- Мне деньги не лишние. Шесть тысяч все-таки, хорошая скидка, - поделилась с корреспондентом «КП» одна из женщин.

Люди отмечали, что ситуация с сертификатами застала их врасплох: до самого последнего дня не было известно, разрешат ли лагерям работать.

Некоторым пришлось простоять в очереди больше часа. Фото: Людмила БУСОРГИНА

- Держать родителей в напряжении до последнего – это нечеловечно. Мы не знали, собирать документы или нет. Все прояснилось за 4 дня до отъезда… Как будто никто не работает и все могут сорваться в эту очередь, - поделилась с «КП» еще одна из женщин.

Самая напряженная ситуация была с утра, но уже к обеду очередь сократилась.

- Были задействованы все сотрудники «Молодежного», - рассказал «КП» в Петербурге» главный специалист пресс-службы комитета по образованию Даниил Борисов. - Выдавалось около ста сертификатов в час. Дальше будем действовать по ситуации, утренняя ситуация не повторится.

Впрочем, и сами родители подтверждают, что в Центре делали все, чтобы решить проблему – даже работали без обеда.

Выдача сертификатов на весенние смены продлится до 19 марта 2021 года.

Людмила БУСОРГИНА