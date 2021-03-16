Петербуржцы бьют тревогу из-за незаконной свалки у Финского залива

Незаконная свалка находится на берегу Финского залива в Красносельском районе. Фото: vk.com/za_bereg

Жители Петербурга обеспокоены незаконной свалкой у Финского залива. Ранее природоохранная прокуратура уже возбудила уголовное дело о порче земли. Речь идет о территории на стыке Красносельского и Кировского районов. Огромная несанкционированная свалка строительных отходов образовалась между устьем реки Красненькая и Юго-Западной ТЭЦ. Сумму ущерба оценили в 1,4 миллиарда рублей. Проверка водоохранной зоны Финского залива продолжается и сейчас. Тем временем жители домов, которые расположены всего в 300-400 метрах от свалки, продолжают наблюдать вывоз мусора на эту территорию. Об этом на пресс-конференции, посвященной проблеме, рассказала координатор Общественного движения «За берег» Валерия Шкуропат.

– По сегодняшний день там активно ведется деятельность: ездят самосвалы, стоит вереница машин, очереди на въезд, выезд, разгрузку, погрузку, они привозят огромное количество строительного мусора, – отмечает Валерия Шкуропат.

Местные жители до сих пор видят из окна горы строительного мусора. Фото: Красимир Врански

К слову, именно после жалоб и сообщений активистов и местных жителей, которые в конце весны 2020 года заметили растущие груды мусора, начались разбирательства. В ближайшие годы также в непосредственной близости от реки Красненькая собираются сделать общественное пространство. И местные жители надеются на то, что гулять с детьми им не придется рядом со свалкой.

– Для того чтобы это была полноценная рекреационная зона, необходима не только рекультивация земель, но и необходимо сделать буферное озеленение, которое дополнительно защитит территорию от ТЭЦ, порта, – добавляет Валерия Шкуропат.

Благоустроить зеленую территорию недалеко от улицы Маршала Захарова планируют уже в 2022 году. А вот справятся ли к этому времени со свалкой – пока непонятно.

– Мы продолжаем оказывать все возможное содействие правоохранительным органами, природоохранной прокуратуре, проводящей данную проверку. Надеемся, что такая деятельность принесет свои плоды и в рамках следствия по уголовному делу деятельность будет пресечена, – отметил первый заместитель председателя Комитета по природопользованию Михаил Страхов. – На сегодняшний момент ключевой задачей является прекращение незаконной деятельности, которая производится перевозчиками отходов, и исключение завоза отходов и их сброс как в акваторию Невской губы, так и в водоохранную зону Невской губы и реки Красненькой.

СКАЗАНО

Артем Алексеев, исполнительный директор экологического правового центра «Беллона»:

– Ущерб в 1,4 миллиарда рублей – это не те деньги, которые потребуются этой территории для восстановления и рекультивации. Мы наблюдаем сейчас серьезную социально-экологическую проблему на берегу Финского залива. Все отходы, стоки, донные отложения, нефтепродукты, тяжелые металлы – все это стекает в залив. И даже на этих выходных я видел, как весь лед там был усыпан рыбаками, которые ловят корюшку. Можно себе представить, насколько вредной может быть эта рыба, не говоря уже о том, как там вообще может быть вредно находиться.