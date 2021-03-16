Открыт прием заявок на IV Международный конкурс «Золотой Трезини»

Фото: оргкомитет конкурса «Золотой Трезини»

15 марта стартовал прием проектов на ежегодный международный конкурс для архитекторов, реставраторов и дизайнеров, названный в честь первого архитектора Санкт-Петербурга Доменико Трезини (1670–1734). Прием онлайн-заявок продлится до 1 октября, участие бесплатное. Победителей наградят на сцене Михайловского театра.

О начале приема заявок на очередной «Золотой Трезини» организаторы объявили на пресс-конференции в ТАСС. В 2021 году конкурс с девизом «Архитектура как искусство» стал четвертым по счету. Позолоченные статуэтки Доменико Трезини ежегодно присуждаются авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела. Миссия конкурса – развитие «архитектурной дипломатии», в основе которой идея о том, что связи между архитекторами разных стран, в отличие от контактов политиков, не зависят от конъюнктуры международных отношений. Как сообщил в ходе пресс-конференции руководитель Представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов, в Международный совет конкурса, который призван реализовать миссию по развитию интернациональных связей в сфере архитектуры, уже входят представители 12 стран и идут переговоры о его расширении.

По словам президента Всемирного клуба петербуржцев, директора Государственного Эрмитажа, почетного председателя Международного совета «Золотого Трезини» Михаила Пиотровского, учрежденный в 2018 году конкурс уже зарекомендовал себя как «дополнительный механизм сохранения роли Петербурга как архитектурной лаборатории, в которой архитекторы всего мира встречаются и изобретают что-то новое – не обязательно для нашего города». Организация архитектурного конкурса именно в Петербурге естественна, ведь «в России просто нет другого города, где можно было бы проводить такой конкурс», добавил председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга Сергей Макаров.

Принять участие в конкурсе «Золотой Трезини» могут номинанты из всех стран мира – девелоперы и проектировщики, архитекторы и реставраторы, дизайнеры и декораторы, а также студенты архитектурных вузов и кафедр. Для всех категорий номинантов участие бесплатное.

В 2021 году на конкурсе появилось несколько новых номинаций и специальных призов. В числе новых номинаций – «Лучший реализованный проект театральной декорации» и «Лучший дизайн-проект библиотеки». А новая специальная награда конкурса – Genius Petropolis («Дух Петербурга») – учреждена Всемирным клубом петербуржцев в честь первого председателя правления Клуба и сооснователя Международного совета «Золотого Трезини» Валентины Орловой (1946—2021). Как пояснил, представляя награду, Михаил Пиотровский, она будет присуждена автору архитектурного или реставрационного проекта, наиболее соответствующего духу и традициям Санкт-Петербурга. Лауреата выберет экспертный совет Всемирного клуба петербуржцев.

Вопросы, которые поднимают номинации «Золотого Трезини» очень актуальны, отметила на пресс-конференции директор Государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова. По ее мнению, реставрация в Петербурге переживает не самые лучшие времена, прежде всего из-за фактического развала старых институтов. «Конкурс может стать хорошей современной площадкой для дискуссий и обмена опытом, и результаты ее работы мы, может быть, будем наблюдать на рынке реставрационного проектирования через несколько лет», – считает Ольга Таратынова.

Прием заявок на «Золотой Трезини» завершится 1 октября. Затем проекты оценит отборочная комиссия и допустит к голосованию жюри трех финалистов в каждой из основных номинаций. Оценивать проекты будут более 200 экспертов из 31 страны мира. В их числе выдающиеся архитекторы, в том числе Даниэль Либескинд, Марио Ботта и Тойо Ито, руководители ведущих музеев России, Европы и США, звезды культуры, представители дипломатического корпуса.

- Архитектура и дизайн – неотъемлемые составляющие культурной дипломатии. Конкурс дает уникальную возможность для обмена опытом и идеями, для поиска ответов на вопросы, которые волнуют Францию, Россию и весь мир», – прокомментировал объединяющую миссию «Золотого Трезини» генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Паскаль Сливански. Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Хансйорг Майер в своем обращении выразил надежду, что награждение победителей конкурса станет кульминацией празднования 350-летия Доменико Трезини, которое номинально пришлось на 2020 год, но не было отмечено должным образом из-за пандемии.

Торжественная церемония награждения состоится в ноябре 2021 года в Михайловском театре.

- Площадь Искусств, в ансамбль которой входит Михайловский театр, – архитектурная жемчужина Петербурга. Поэтому мы считаем, что необходимо поддержать конкурс «Золотого Трезини» как инициативу, которая строится вокруг идеи красивой архитектуры. Я надеюсь, что церемония награждения победителей в театре станет незабываемой, – сказал художественный руководитель Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман.

Приветственное письмо организаторам конкурса «Золотой Трезини» направил председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев. Он пожелал им успехов в продвижении проекта, а будущим участникам – «смелых идей, вдохновения и побед».

Прием онлайн-заявок на конкурс «Золотой Трезини-2021» проходит на сайте. Как и в прошлом году, работы лауреатов конкурса покажут на выставке в Петропавловской крепости, а затем включат в фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

СПРАВКА

Конкурс «Золотой Трезини» проходит под патронатом мэрии города Лугано (Швейцария) и при поддержке Представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге, Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, Посольства России в Швейцарии, Посольства Швейцарии в России, Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге, Департамента культуры и туризма Абу-Даби, КГА, КГИОП, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Комитета по культуре Ленинградской области, Всемирного клуба петербуржцев и других российских и зарубежных институций.

Генеральный партнер церемонии награждения – Михайловский театр. Генеральный музейный партнер – Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Независимый аудитор – Borenius Attorneys Russia Ltd.