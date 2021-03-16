В Петербурге вновь госпитализировали 98-летнюю блокадницу, жестоко избитую сиделкой

СК попросит у Смольного путевку в санаторий для пострадавшей бабушки. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

В Следственном комитете сообщили об ухудшении самочувствия 98-летней блокадницы Евгении Ипполитовой, которую две недели назад жестоко избила собственная сиделка. Теперь сотрудники СК не только расследуют громкое уголовное дело, но и всячески помогают пострадавшей пенсионерке.

Напомним, сиделка принялась буянить на второй день работы, изрядно выпив. Соседи услышали, как блокадницу бьют и тут же вызвали полицию. Сначала в отношении 49-летней женщины возбудили уголовное дело по статьей за угрозу расправой, но позже стали известны результаты медобследования пострадавшей бабушки. Взглянув на множество травм, СК обвинил сиделку в покушении на убийство, ее оперативно отправили в СИЗО.

К сожалению, как уже было сказано, после лечения Евгении Алексеевне стало хуже. Хотя еще совсем недавно она была вполне бодра, когда ей вручили подарки и цветы от Следкома на 8 марта. После этого ей предстояло встретиться с глазу на глаз с той самой сиделкой, это подкосило здоровье. Пенсионерку по просьбе СК госпитализировали в одну из городских больниц.

- В рамках расследования уголовного дела уже провели очную ставку между потерпевшей и обвиняемой, осмотрели место происшествия с участием последней, назначили судебно-медицинскую экспертизу. В данный момент расследование продолжается и находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следователи собираются помочь с реабилитацией 98-летней блокадницы. Сотрудники ведомства написали письмо в комитет по соцполитике с просьбой предоставить Евгении Алексеевне путевку в санаторий. Тем временем сиделке грозит лишение свободы на срок до 11 лет.