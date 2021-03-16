Петербургский музыкант о своем склерозе: «Я начал проходить все круги ада»

Влад Колчин рассказал о своем рассеянном склерозе, высасывающем всю жизненную силу. Фото: предоставлено "КП"

Сложно встать с кровати, съесть ложку супа, поиграть с любимым ребенком или сходить на прогулку. Каждый день становится очередным испытанием, а простые радости отнимают энергию. С такой жизнью сталкиваются люди, которым ставят тяжелый диагноз – рассеянный склероз. Это заболевание центральной нервной системы, которое буквально высасывает жизненные силы человека.

Страдают рассеянным склерозом в основном молодые люди, поэтому и заметить симптомы на ранних этапах становится сложно. Отсутствие сил по утрам объясняют переутомлением или весело проведенной ночью в клубе, проблемы со зрением списывают на современные гаджеты, а онемение тела на неудобные позы во время сна. Так поступал и петербургский музыкант, автор книги «Музыка как шанс победить рассеянный склероз» Влад Колчин, который рассказал об обратной стороне больничной койки, о стороне пациента:

В одно из обострений склероза у музыканта онемело лицо и перестал видеть правый глаз. Фото: предоставлено "КП"

- Я не понимаю всех этих научных терминов, которые используют врачи и ученые, но понимаю, каково это болеть рассеянным склерозом. Все начинается с того, что ты просыпаешься и будто находишься в центрифуге. Сразу проскальзывает мысль, что это просто последствия недосыпа или бурного вечера. Сходишь в душ, и вроде все в порядке. Через несколько дней, а может и месяцев, история повторяется. Когда появились первые симптомы, я был студентом, было не до врачей, непонятно, куда идти, к кому обращаться. Но потом состояние лишь ухудшилось, я пошел в больницу и начал проходить все круги ада.

Диагноз Владу Колчину поставили еще в 2003 году. Двенадцать лет назад он пережил операцию, трансплантацию стволовых клеток костного мозга, после которой пошел на поправку. На сегодняшний день у него почти в два раза меньше очагов болезни, чем до операции, и отсутствуют обострения, но он помнит то время, когда каждое, казалось бы, привычное занятие вытягивало последние силы:

Колчину в борьбе со склерозом помогла музыка.

- В одно из обострений у меня онемело лицо, правый глаз перестал видеть. Ты съел тарелку супа, а сил на что-то другое уже совсем нет. Я еще и джазовый музыкант, чтобы заработать на хлеб, нужно много заниматься. Стоишь на сцене из последних сил. Жизнь становится ежедневным боем. Один знакомый заметил, что мне постоянно нужно спать, я рассказал ему о диагнозе, а он мне о человеке, который продал квартиру, чтобы сделать пересадку стволовых клеток. Так, через какое-то время, я уже был в той же клинике, где мне и помогли.

Подобная операция действительно спасает людей с тяжелым заболеванием, но она доступна не каждому. Окончательно вылечить хроническое заболевание пока невозможно, но можно облегчить симптомы. В марте 2021 года в России появился новый препарат «Кинезия», способный улучшить координацию и показатели ходьбы у людей, страдающих рассеянным склерозом. Это важный шаг для российской неврологии и пациентов, которые получают шанс вернуться к полноценной жизни.