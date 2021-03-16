Футболиста «Зенита» назвали участником крупной коррупционной схемы

Деяна Ловрена назвали соучастником отмывания денег в загребском "Динамо". Фото: ФК "Зенит"

Защитника «Зенита» Деяна Ловрена и его партнера по сборной Хорватии, звезду мадридского «Реала» Луку Модрича назвали соучастниками крупной коррупционной схемы, связанной с трансферами игроков загребского «Динамо». Немного предыстории: в 2018 году бывшего тренера клуба Зорана Мамича и его брата Здравко признали виновными в финансовых махинациях и даже приговорили к реальным срокам. В уголовном деле фигурировала сумма в 15 млн евро.

Брат экс-наставника «Динамо» успешно сбежал от наказания за границу и провел пресс-конференцию для СМИ, где заявил о виновности в преступлении двух лидеров сборной Хорватии.

- Деньги у «Динамо» забирали через Модрича и Ловрена. У одного из них, а именно у Модрича, на этом счете все еще есть несколько миллионов евро, которыми он поделился со мной на основании контракта. Модрич снял эти деньги и выплатил их членам моей семьи. Если братья Мамич должны вернуть деньги, то Деян Ловрен и Лука Модрич тоже должны вернуть деньги. Я рад, что их не считают причастными к этому делу, но они соучастники. Деньги из бюджета у них. В суде они сказали: «Да, мы подписывали контракты, мы брали эти деньги», - процитировали заявление Здравко Мамича на пресс-конференции в хорватском издании 24sata.hr.

От «Зенита» каких-либо комментариев по поводу ситуации пока не было. Сам Деян Ловрен в своих соцсетях не комментирует неприятные новости.