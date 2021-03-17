«Когда их к нам привезли, это был шок»: директор Карельского зоопарка стала «приемной матерью» медвежат-сирот

Мать-медведица сбежала, бросив медвежат на произвол судьбы. Фото: Администрация Сортавальского поселения (vk.com/public182704199)

Троих маленьких медвежат сначала чуть не погубили, а потом спасли карельские лесорубы. Четвероногих малышей, из-за несчастного случая оставшихся без матери, пришлось экстренно отвозить в зоопарк и готовить к отправке в Тверскую область.

По словам управляющей Карельским зоопарком, куда определили «сирот», Марины Гизатулиной, дело было так: в лесу близ поселка Вяртисля велись работы по заготовке леса. Одно из спиленных деревьев рухнуло на засыпанную снегом берлогу. Проснувшаяся медведица, перепуганная шумом от людей и техники, задала стрекача, а медвежата в количестве трех мохнатых экземпляров остались одни. Их быстро отловили, погрузили в обыкновенную картонную коробку и повезли в зоопарк.

- Мы, если честно, были слегка шокированы, когда нам позвонили и сказали, что сейчас привезут троих медвежат, - признается Марина Гизатулина. – Потому что медведь – животное крайне своеобразное и очень сложное в содержании. У нас, например, медведей до сих пор не было, и мы даже не планируем их заводить.

Тем не менее деваться было некуда, и вскоре медвежата прибыли в новый временный дом – благо, от Вяртисля до Сортавалы, где находится зоопарк, чуть больше часа езды. «Подкидышей» определили в специальное помещение, где новообретенные животные обычно проходят карантин. Кормить их и ухаживать за ними вызвалась сама Марина Гизатулина.

По словам бывалых охотников, рабочие поступили правильно - иначе медвежата просто погибли бы в зимнем лесу. Фото: Администрация Сортавальского поселения (vk.com/public182704199)

- Мы сейчас стараемся сделать так, чтобы у них было как можно меньше контактов с людьми, чтобы они не привыкали, - рассказывает собеседница издания. – К счастью, они уже достаточно взрослые, чтобы есть из миски. Мы кормим их обычным молоком – коровьим, иногда козьим.

Впрочем, медвежата-то к людям не привыкают, а вот люди к медвежатам – наоборот.

- У них у каждого свой характер, - поделилась с «Комсомолкой» Марина Гизатулина. – Кто-то любопытный и смелый, кто-то – осторожный и нелюдимый. Мы к ним относимся как к маленьким деткам. Даже стараемся не фотографировать – как маленьких детей не фотографируют, так и мы их.

В Карельском зоопарке медвежата пробудут недолго: уже в четверг, 18 марта, за ними должны приехать их Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области. Там их поставят на лапы и выпустят в дикую природу – набираться сил и опыта как настоящие медведи.

КОМПЕТЕНТНО

Председатель Карельской региональной общественной организации охотников и рыболовов Виктор Трепалин:

- Поступили рабочие, конечно, правильно. Медведица, насколько мне известно, когда это все случилось, была очень сильно напугана, поэтому к берлоге она бы уже не вернулась. Дело в том, что таких маленьких медвежат она еще не признает своими - она их не видела и просто не понимает, что это ее дети. Вот летом, когда они уже с ней походили бы, ее отношение бы изменилось. А так никаких шансов выжить у них не было. Единственное - кому-то нужно будет научить их строить берлогу и залегать в спячку, потому что в дикой природе этим занимается именно мать.