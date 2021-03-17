Юные художники нарисовали «Петербургский дневник»

Дети показали, каким они видят самую массовую газету города.

Сегодня, 17 марта, вышел 2500-й номер «Петербургского дневника». Юбилейный выпуск «ПД» отметил конкурсом «Газета в городе»: юные художники изобразили, каким они видят самую массовую газету города. Из работ юных художников СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» организовал выставку. 15 марта представители редакции посетили экспозицию и выбрали победителя конкурса. Лучший рисунок украсил обложку юбилейного номера, а остальные рисунки можно увидеть на страницах газеты.

- Газете «Петербургский дневник» в этом году исполнится 18 лет. Возраст совершеннолетия. За это время было издано 2500 номеров. И мы не смогли пройти мимо этой красивой цифры. В партнерстве с городскими художественными коллективами, а также Домом народного творчества и досуга мы реализовали проект «Газета в городе». Благодаря этому мы увидели, каким «Петербургский дневник» видят совсем юные горожане. Нам их восприятие очень понравилось. Лучшие работы как раз и будут опубликованы в юбилейном номере на этой неделе, – отметил главный редактор издания Кирилл Смирнов.