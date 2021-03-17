26 сотрудников Эрмитажа умерли за время пандемии

Пандемия не обошла Эрмитаж стороной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус стал причиной тысяч смертей по всей России. Только в Петербурге с начала 2020 года от ковида скончались 11 773 человека. Среди них оказались и более двух десятков сотрудников самого известного музея Северной столиц - Государственного Эрмитажа.

- 17 марта 2020 года в Эрмитаже началась Интеллигентная изоляция. На четыре месяца музей приостановил прием посетителей. Спустя год, несмотря на вынужденные ограничения, Эрмитаж снова открыт. За это время от нас ушли двадцать шесть эрмитажников: научные сотрудники, музейные смотрители, сотрудники службы безопасности, которые во время локдауна самоотверженно заботились о музее, инженеры и реставраторы. Сегодня мы хотим вместе с вами почтить их память, - сообщает пресс-служба музея.

В залах музея непривычно пустынно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Также, в соцсетях Эрмитажа опубликовано памятное видео с портретами и именами умерших сотрудников. В их числе оказались и заслуженные, возрастные работники и совсем молодые люди. Так, в июне 2020 года умер 35-летний Евгений Бахарев, ведущий инженер-электроник музея. А месяц спустя от ковида скончался его 39-летний коллега Константин Соболевский.

В настоящее время Государственный Эрмитаж работает практически в обычном режиме: посетители могут посмотреть большую часть экспозиции, пусть и по разным маршрутам. Проводятся и экскурсии.

Впрочем, в некоторых залах непривычно пусто. А учитывая закрытые из-за коронавируса границы, большую часть гостей составляют петербуржцы и приехавшие в гости жители России.

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