«Умные технологии» появятся в Ленобласти

«Умные технологии» скоро появятся в Ленобласти. Фото: сайт Правительство Ленинградской области.

Губернатор 47 региона Александр Дрозденко вместе с президентом и председателем правления Сбербанка Германом Грефом подписали соглашение о сотрудничестве.

Ключевой темой встречи стало внедрение сервиса «Умная остановка», безналичной оплаты проезда на общественном транспорте и ряд других цифровых сервисов для жителей Ленинградской области.

Цифровизация коснется сферы здравоохранения, городского хозяйства, образования, а также повысит уровень общественной безопасности.

- Одна из ключевых задач региона — улучшение качества жизни жителей, повышение комфортной и безопасной городской среды. Сегодня эта цель достижима только благодаря внедрению современных цифровых технологий практически во все отрасли, — прокомментировал Александр Дрозденко. — Я уверен, что новые цифровые сервисы положительно скажутся на работе городских служб, увеличат производительность коммунального комплекса и обеспечат дальнейшее развитие наших городов.

Отдельно стороны подняли вопрос о поддержке малого и среднего бизнеса в регионе. Коснулись финансово-кредитной поддержки, развития госпрограмм поддержки предпринимательства, а также организации консультаций и семинаров для бизнеса.