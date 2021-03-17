Сурки проснулись в Ленинградском зоопарке Петербурга

В Ленинградском зоопарке проснулись сурки 17 марта / Фото: Ленинградский зоопарк

Весне быть. В Ленинградском зоопарке Санкт-Петербурга окончательно проснулись сурки. Зверьки уже давно начали шуршать в своем домике, ворочаясь с бока на бок и сладко подтягиваясь. Однако выходить наружу не хотели, так как было еще очень холодно. В среду, 17 марта 2021 года, сотрудники зоосада рассказали, что парочка Ижорик и Августина все же выбрались из норы и начали ловить лучики солнца.

- Мы слышали шуршание в домике Ижорика и Августины уже давно, с первого потепления, однако звери не спешили выходить, причиной этому стали внезапно наступившие холода. Сейчас сурки появляются регулярно. Самец активно проверяет территорию: все ли в порядке? Самочка более осторожная, далеко от убежища не отходит, - рассказали в зоопарке.

Августина пока не спешит выходить на долгие прогулки, вдруг опять пойдет снег / Фото: Ленинградский зоопарк

Считается, что именно эти зверьки являются предвестниками весны. "День сурка" традиционно отмечается 2 февраля. По поверью, если день пасмурный и сурок, не видя своей тени, выбирается из норы, то зима скоро закончится. Если же обратно отправляется в спячку, то холода будут стоять еще как минимум шесть недель.

В этом году петербургские сурки даже не захотели высовывать своих носов из норки. И оказались правы. Ночами в Петербурге до сих пор стоит минусовая температура, а в ближайшие дни ожидается снег. Однако, будет надеяться, что это скоро изменится.

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