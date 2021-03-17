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Общество17 марта 2021 16:30

Петербургский комбинат «Свезы» начал выпуск фанеры нового формата

В инвестиционный проект в общей сложности было вложено порядка 150 млн рублей
Степан СТЕПАНОВ
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Петербургский комбинат «Свезы» начал выпуск фанеры нового формата. Фото предоставлено компанией «Свеза».

Петербургский комбинат «Свеза» освоил выпуск фанеры размером 5х11 футов. В инвестиционный проект, связанный с запуском нового формата, в общей сложности было вложено порядка 150 млн рублей. Такая фанера особенно востребована у клиентов транспортной и строительной отраслей.

Комбинат «Свеза» в Санкт-Петербурге запустил производство большеформатной фанеры размером 5х11 футов (1525х3355 мм). Появление нового продукта обусловлено, с одной стороны, потребностью клиентов в транспортном и строительном сегментах, а с другой – ее высокой добавочной стоимостью.

Фото предоставлено компанией «Свеза».

В частности, новый формат позволит автомобилестроителям снизить вес грузовых автоприцепов. Это важно как для самих производителей трейлеров, так как и для их клиентов – грузоперевозчиков. За счет снижения массы прицепа они смогут увеличить объем перевозимых грузов. В строительной отрасли фанера 5х11 используется при изготовлении «вертикальной» опалубки. Она нужна при обустройстве зданий и сооружений с высокими потолками, а также при возведении колонн, лифтовых шахт и лестничных проемов.

В инвестиционный проект, связанный с запуском нового формата, в общей сложности было вложено порядка 150 млн рублей. Потребовалось частичное обновление производственных мощностей. Были модернизированы один из горячих прессов, стопоукладчики шпона на различных этапах производства, траверсные тележки для перемещения передельной и готовой продукций. Кроме того, потребовалось приобретение нового высокотехнологичного оборудования. В частности, в январе на комбинате был введен в эксплуатацию второй CNC-станок для форматной резка фанеры. Его отличительная особенность заключается в способности производить операции с фанерными листами больших размеров (до 4000х1900 мм), толщиной до 100 мм и весом до 200 кг.

Фото предоставлено компанией «Свеза».

Директор комбината Денис Алексеев отмечает, что запуск нового формата – это очередной шаг в направлении клиентоцентричности «Свезы»:

- До недавнего времени мы выпускали фанеру трех форматов: 5х5, 4х8, 5х10 футов. При этом рынок стремительно меняется, и мы должны быть отзывчивыми к требованиям времени. Если мы видим, что своей продукцией можем помочь в развитии бизнеса наших клиентов – мы прорабатываем и внимательно изучаем такую возможность. Фанера 5х11 поможет нашим клиентам повысить свою эффективность. Мы, в свою очередь, видим в этом возможность для наращивания продаж в ключевых для себя сегментах.

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