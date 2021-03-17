Опять минус пять: На Петербург надвигается похолодание

До начала настоящей весны потерпеть осталось совсем немножко Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на то, что на дворе уже календарный март, погода в Петербурге отнюдь не весенняя. На улице то и дело можно встретить жителей, укутавшихся в шарф или вооружившихся зонтиком – ведь периодически природа капризничает и насылает на город дождевые тучи. Однако, как рассказал «»Комсомолке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов, потерпеть осталось совсем немножко. Настоящая весна в Северную столицу придет в последних числах марта.

- По нынешним раскладам, весенняя погода в Петербурге установится в последней декаде месяца, где-то 25-26 марта, - говорит он. – Пока что в ночные часы постоянно будет минусовая температура, днем – слабый плюс, но тоже близкий к нулю, потом на несколько дней чуть похолодает – примерно до -2 градусов, а потом будет становиться теплее и теплее.

Особенно зябко будет в конце этой неделе. В пятницу, 19 марта, столбик термометра ночью упадет до -11, днем в субботу обещают -5. Окончательно впасть в уныние петербуржцам не даст редкое солнце. Оно будет иногда выглядывать и напоминать жителям о том, что дело идет к весне.

- Сейчас похолодает, солнце немного высунется, - поясняет Колесов. – Правда, оно будет светить, но не согревать – воздушные массы пока еще холодные. Мы сейчас находимся под влиянием циклона, который приносит облака. Но чтобы установилась стабильная солнечная погода, нужен устойчивый антициклон. А его пока нет.

Как отмечает главный синоптик города, о том, какой будет весна в Петербурге , говорить пока еще рано. Предположительно, плюсовая температура придет в город в апреле. Именно тогда жители и почувствуют, что наконец-то наступила настоящая весна, и стало тепло и уютно