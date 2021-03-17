Эксперты расскажут о роли наказания в вопросе воспитания детей

Психоаналитик Дмитрий Ольшанский и дипломированный нутрициолог, эксперт ФГБНУ «Институт управления образованием РАО» Ольга Панова.

Полностью послушных детей не бывает. Ребенок постоянно проверяет наши границы, степень дозволенности. Родители и психологи постоянно спорят о том, можно ли наказывать детей или нет? И если наказывать, то как именно?

Существует тонкая грань между тем, чтобы ребенок слушался, осознавал авторитет родителей, ответственность за свои действия и страхом наказания.

Зачастую, вместо того чтобы объяснить ребенку, как нужно правильно поступить, мы акцентируем внимание на том, что делать нельзя. Нам не хватает времени, сил, знаний, чтобы правильно корректировать поведение ребенка.

18 марта, в 11:03 вместе с психоаналитиком Дмитрием Ольшанским и дипломированным нутрициологом, экспертом ФГБНУ «Институт управления образованием РАО» Ольгой Пановой поговорим на следующие темы:

- Наказание от слова «наказ»?

- Как наказывать ребенка, не понижая его самооценки?-

- Верно ли правило «наказан — прощен — забыто»?

- Можно ли наказывать едой или ее отсутствием?

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