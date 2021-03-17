«Крымский телемост» свяжет полуостров с Петербургом в день воссоединения Крыма с Россией

18 марта в России отмечают седьмую годовщину со Дня воссоединения с Крымом. Фото: предоставлено телеканалом Санкт-Петербург

В день седьмой годовщины проведения референдума по воссоединению Крыма с Россией телеканал «Санкт-Петербург» совместно с телеканалом «Крым 24» свяжет Северную столицу с полуостровом, а также покажет все мероприятия, посвященные этому событию, которые пройдут в городе.

18 марта в России отмечают седьмую годовщину со Дня воссоединения с Крымом. В крупных городах и повсеместно на полуострове проходят демонстрации, концерты, выставки и акции - памятные мероприятия, посвященные этому важнейшему событию в современной истории нашей страны. Телеканал «Санкт-Петербург» будет следить за тем, как Северная столица отметит этот праздник, а также покажет в своем эфире специальный сюжет телеканала «Крым24». В 22.00 выйдет программа «Новости. Итоги дня», которая будет полностью посвящена «Крымской весне»: зрители получат полную картину праздничного дня в Петербурге и смогут побывать в Крыму с помощью телемоста.

- 18 марта – это особенная дата для нашей страны. «Крымская весна — семь лет дома» - так сформулировали власти Крыма девиз празднования седьмой годовщины референдума по воссоединению с Россией. 7 лет назад крымчане приняли судьбоносное решение «вернуться в родную гавань» и получили поддержку соотечественников со всей страны. В этот памятный день в эфире телеканала «Санкт-Петербург» мы построим свой «Крымский мост», телевизионный, и покажем, как преобразился полуостров за минувшие годы, как живут там люди. Кстати, телемост с республикой Крым открывает серию подобных проектов: мы планируем строить и развивать телевизионные связи с нашими коллегами из самых разных регионов нашей страны, - комментирует генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.