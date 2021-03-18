Последние новости на 18 марта 2021 года в Санкт-Петербурге: Арест школьного учителя за приставания к мальчикам, закрытие пунктов вакцинации и похолодание

Последние новости Петербурга на 18 марта 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

"Комсомолка" вновь подготовила все последние новости на 18 марта 2021 года в Санкт-Петербурге. Недалеко от города, в поселке Токсово, полиция задержала 60-летнего школьного учителя. Мужчину подозревают в том, что на протяжении многих лет он приставал к мальчикам. Причем, его жертвами стали дети из разных школ.

Появилось продолжение истории со впиской "золотой молодежи" на Крестовском острове. Один из участников вечеринки все же дал признательные показания об изнасиловании 16-летней девочки, которая и устроила праздник с алкоголем и танцовщицей. Ранее все парни отрицали факт изнасилования и говорили, что секс с школьницей был по обоюдному согласию.

За день в Петербурге закрылись еще три пункта вакцинации от коронавируса. Причиной тому стала нехватка вакцины "Спутник V". Речь идет о медкабинетах в торговых центрах "Сити молл", "Европолис" и "Жемчужная плаза".

В Ленинградском зоопарке окончательно проснулись сурки и выбрались из домика. По поверью - тепло вот-вот наступит. Однако прогноз погоды говорит совершенно об обратном. На город надвигаются холода и сильные ночные заморозки. 19 марта ожидается до минус 11 градусов мороза. Синоптики обещают, что настоящая весенняя погода установится только 25-26 марта.