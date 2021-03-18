«Молю: отпишитесь от меня»: Артем Дзюба обратился к хейтерам после победы в матче с ЦСКА

Артем Дзюба призвал хейтеров отписаться от него в социальных сетях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы в матче чемпионата России с ЦСКА (3:2) поблагодарил фанатов и родных за поддержку, а также попросил всех недоброжелателей не следить за его жизнью в социальных сетях и не писать ему оскорблений.

- Я прошу вот этих всех злых, этих недалеких людей, которые только и ждут, чтобы кто-то оступился, я вас молю: отпишитесь от меня, не пишите всякие гадости. Когда вы оскорбляете, злорадствуете, для чего вы на меня подписаны, зачем вы это пишите? Я искренне этого не понимаю. Но ладно, это ваш удел, - рассказал Артем Дзюба у себя на странице в Instagram, на которую подписаны 1,3 миллиона человек.

Свою речь Дзюба записал на видео, лежа на сеновале в махровом халате. Видимо, после игры решил расслабиться в баньке и подумать о насущном. А после не забитого пенальти подумать было о чем…

- Парни поддержали, я перед ними извинился (речь идет об игроках «Зенита» – Прим. ред.). Они так еще отреагировали: «Да перестань, все промахивались и будут промахиваться». Наверное, возьму небольшую академическую паузу с пенальти, а там посмотрим, - отметил футболист.

Отметим, что это уже вторая подряд осечка Артема с 11-метровой отметки. 8 марта, в матче с казанским «Рубином», на девятой добавленной минуте встречи «Зенит» получил право на пенальти, но Дзюба пробил прямо во вратаря. В итоге сине-бело-голубые проиграли 1:2.

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