Женщина кричала «зайди домой»: очевидцы о гибели маленькой девочки, упавшей из окна многоэтажки на Туристской улице

5-летняя девочка погибла в Приморском районе Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Правоохранительные органы Приморского района Петербурга проверяют обстоятельства гибели 5-летней девочки, которая разбилась насмерть, выпав из окна 13 этажа. Трагедия произошла утром 18 марта на Туристской улице, ее свидетелями стали местные жители.

- У нас окна были открыты. Перед ударом женщина какая-то кричала: «зайди домой», - рассказали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» горожане. - Выпала маленькая девочка. Я видела это. Это - ад для родителей, сил им...

По словам очевидцев, маленькая девочка, одетая, выпала из окна квартиры дома 28 по Туристской улице. Ребенок упал с большой высоты на бетонную крышу одноэтажной пристройки к зданию, в которой располагаются магазины и аптека. Шансов выжить у малышки не было.

Люди, ставшие свидетелями происшествия, или узнавшие о нем из соцсетей до сих пор находятся в шоке. Многие, особенно родители, пропускают трагический инцидент через себя: «Лучше бы я этого не узнала У, меня их трое и всегда такие новости через себя пропускаю... Главное, сил родителям»; «Я всегда ненавидела свою квартиру на первом этаже, но с появлением детей, думаю, что пока еще тут поживем»; «Живем на 14 этаже, дочка боится подходить к открытым окнам, да и дома пока одну не оставляю, хотя ей уже восемь».

Известно, что в момент трагедии родителей погибшей малышки не было дома. Девочка находилась в квартире с бабушкой. Однако, по предварительным данным, бабушка буквально на пять минут вышла в соседнюю поликлинику и оставила внучку одну.

Трагедия произошла утром 18 марта на Туристской улице. Фото: vk.com/spb_today

Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы, полиция общается с родными ребенка.

Отметим, что только накануне городское управление Следственного комитета России обратило внимание на участившиеся случаи падения детей из окон - всего за неделю в городе погибли два малыша. Причем один - в том же Приморском районе.

- 13 и 16 марта 2021 года в Выборгском и Приморском районах города, оставленные без присмотра 3-летний и 5-летний мальчики, выпали из окон квартир, оборудованных москитными сетками. В связи с наступлением теплой погоды ГСУ СК России по Санкт-Петербургу предупреждает: не оставляйте детей без присмотра рядом с открытыми окнами, особенно если они оборудованы москитными сетками. Сетки не позволяют гарантировать безопасность ребенка от падений, они не выдерживают вес малышей и не являются для них препятствием, - сообщала пресс-служба Следккома.

С этим согласны и простые петербуржцы, остро переживающие произошедшую трагедию.

- Погиб малыш пятилетний. Ну кто знает, что у нее на уме было? Страшно стало может, может решила проверить высоту... Не знаем. Она - ребенок. Все так быстро произошло.... Блокираторы на окнах должны быть обязательно. Эти ошибки непоправимы. Страшное, ужасное, молниеносное горе, сводящее с ума своей действительностью и безысходностью. Я бы не выдержала такого точно. Соболезнование родителям, -пишут в соцсетях горожане.