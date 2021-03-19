Последние новости на 19 марта 2021 года в Санкт-Петербурге: Новый прожиточный минимум, "Ночь музеев" и суды по незаконному митингу

Последние новости Петербурга на 19 марта 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

"Комсомолка" подготовила все последние новости на 19 марта 2021 года в Санкт-Петербурге. Накануне Смольный обратил внимание на рост стоимости поездок на такси во время недавнего задымления в метро. Из-за высоких цен многие горожане не смогли воспользоваться услугами перевозчиков, либо же были вынуждены платить очень большие деньги. На Смольный потребовал пересмотреть агрегаторы ценовую политику, заявив, что нельзя наживаться на гражданах во время подобных ситуаций.

Также стало известно, что в скором времени ездить на такси петербуржцы будут без водителей. В Северной столице в этом году начнут тестировать беспилотные машины. Однако властям предстоит еще установить правила - кто будет отвечать на ДТП с участием такого авто.

Власти Петербурга установили новый прожиточный минимум. Теперь его величина на душу населения составляет 11 910 рулей и 40 копеек. Для трудоспособных граждан сумма выше.

В Петербурге прошли суды по делам задержанных на незаконных митинга, прошедших в конце января. Так, глухонемому петербуржцу, которого обвиняли в скандировании лозунгов, отменили штраф. А вот мужчину, который напал на сотрудников ГИБДД, оставили в СИЗО до конца апреля.

В этом году в городе все же состоится "Ночь музеев". Стали известны даже даты проведения - в ночь с 22 на 23 марта. Однако программу организаторы пока еще объявили.