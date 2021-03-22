«Всего лишь грипп!»

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На фоне пандемии коронавируса другие распространенные сезонные болезни – грипп и ОРВИ – уже не кажутся нам серьезной проблемой. Тем более, что в этом эпидемическом сезоне заболеваемость гриппом значительно ниже, чем раньше. По словам экспертов, такой эффект дали связанные с коронавирусом ограничительные меры, которые заодно защитили и от распространения других инфекций, и вакцинация от гриппа, которая по состоянию на конец 2020 года охватила почти 57% населения России.

Однако, расслабляться и относиться без должной серьезности к гриппу и другим респираторным вирусным инфекциям еще рано, ведь способствующая их распространению весенняя погода только начинается. Конечно, в отличие от COVID-19, они чаще всего протекают без серьезных осложнений, но все-таки летальность при гриппе типа А (так называемым «птичьем гриппе») Всемирной организацией здравоохранения оценивается более чем в 50%. О ситуации в стране с распространением нового штамма птичьего гриппа недавно рассказали в Роспотребнадзоре.

По словам исполняющего обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Дмитрия Лиознова, сохраняется вероятность сочетанного респираторного вирусного заболевания, когда в развитии патологического процесса участвуют одновременно и вирус гриппа, и возбудитель COVID-19. Такое микст-инфекция протекает тяжелее, прежде всего у пожилых людей, и с более высокой летальностью.

Если же говорить только о гриппе, то развитие осложнений при данном заболевании чаще всего наблюдается у людей, принадлежащих к так называемой группе риска. К ней относятся пожилые люди и люди разного возраста с различными хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной систем, диабетом, метаболическими расстройствами, патологиями почек или печени.

Как же защитить себя от гриппа или, если всё-таки Вы заболели, от его осложнений? Роспотребнадзор регулярно публикует общие правила профилактики гриппа, среди которых, кроме вакцинации, содержатся и меры неспецифической профилактики, т.е. те, которые защищают, в принципе, от большинства вирусных инфекций:

• Сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте и пользоваться маской в местах скопления людей.

• Избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют.

• Соблюдать правила гигиены, особенно после улицы и общественного транспорта: мыть руки с мылом, промывать полость носа.

• Регулярно проветривать квартиру, делать влажную уборку, увлажнять воздух.

• Вести здоровый образ жизни, высыпаться, регулярно заниматься физкультурой, сбалансированно питаться и увеличить в рационе количество продуктов с витамином С.

• По рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет. А в случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе, начинать приём противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).

При тяжелом течении гриппа врачи часто назначают прямые противовирусные препараты. А для профилактики данного респираторного заболевания и при его легком течении Клинические рекомендации Минздрава России рекомендуют приём препаратов интерферонов и индукторов интерферонов, способных в первые дни заболевания помочь иммунной системе человека противостоять массивной вирусной атаке. По мнению Виктора Гончара - врача-иммунолога высшей категории, для профилактики гриппа и для лечения легких форм течения заболевания целесообразен приём индукторов интерферонов, как препаратов первой линии. «Кагоцел и другие индукторы интерферонов повышают естественный защитный фон организма, вызывая выработку собственных интерферонов человека. Их можно использовать и в качестве монотерапии, и в комплексе с другими препаратами, если необходимо», - говорит врач. Крайне важно в сезон простудных заболеваний позаботиться о поддержании иммунитета тех, кто переболел коронавирусом, считает Виктор Гончар. И в этом опять приходят на помощь индукторы интерферонов. «Коронавирус наносит сильный удар по иммунной системе. Сейчас у меня много пациентов на приеме, которые приходят после перенесенного COVID-19, и мы проводим с ними восстановительные и поддерживающие курсы иммунокоррекции».

Как же определить у себя сниженный иммунитет? Самые очевидные признаки, по словам иммунолога, - общее состояние: слабость, снижение трудоспособности, частота простудных заболеваний и их длительность. Естественно, все это определяется только на приеме у врача, но если вы подозреваете, что вы или ваши близкие относитесь к категории так называемых «часто и длительно болеющих», то это повод обратиться к специалисту. Ведь грипп и ОРВИ наиболее опасны осложнениями, которые чаще всего возникают, когда иммунитет не может справиться с болезнью на ранней стадии.