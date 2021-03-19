"Бешеная "Газель" снесла остановку в Петербурге

Неадекватный водитель "Газели" снес остановку в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге "бешеный" водитель "Газели" снес остановку на Благодатной улице, а также показал мастер-класс, как надо объезжать пробки. Утром в пятницу, 19 марта 2021 года, заметили, что автобусная остановка возле дома 71 на Благодатной разнесена в хлам. Причем, пострадали сразу две конструкции, так как стояли рядом.

- На Благодатной 71 "Газелист" снес остановку общественного транспорта, после чего скрылся, - рассказал в социальных сетях очевидец.

- Хорошо, что никого не было на остановке, - подметили другие.

В распоряжении "КП-Петербург" оказалось видео с места аварии. На кадрах видно, что "Газель" двигается по пешеходной части, причем, достаточно быстро. Не замечая препятствия, водитель грузовика врезался в остановку, постоял несколько секунду на месте, после чего продолжил вытворять "кульбиты" по тротуару. "Газель" то выезжала на дорогу, то снова забиралась на тротуар, пытаясь объехать пробку перед светофором. В итоге, нагло вывернув перед стоящими машинами, водитель грузовика уехал.

Позже стало известно, что водителя "Газели" догнал другой автомобилистом и рассказал, что тот натворил. Тогда мужчина вернулся и сам вызвал сотрудников ГИБДД. По факту аварии составлен административный протокол. Мужчине грозит штраф в 1,5 тысячи рублей.