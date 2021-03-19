Адреса, где появится 71 новая платная парковка в центре Санкт-Петербурга

Зона платной парковки вырастет в 2020 году на 71 улицу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Зона платной парковки, которую, скажем прямо, не слишком любят автомобилисты, вскоре будет значительно расширена. В центре Петербурга появится еще несколько участков, где машину нельзя будет оставить безвозмездно, то есть даром.

- Мы планируем увеличить количество платных парковочных мест в Центральном районе города на 71 улице, ограниченных Невским проспектом, Воскресенской и Синопской набережной, а также набережной реки Фонтанки, - рассказали «КП-Петербург» в Городском центре управления парковками.

Пресс-служба ведомства предоставила «Комсомолке» список улиц, который ранее был утвержден постановлением правительства Петербурга. Именно здесь появятся паркоматы, а также знаки и специальная разметка.

Список улиц, где в 2020 году появится зона платной парковки. Фото: ГЦУП СПб

Напомним, что сейчас в Петербурге платная зона включает 28 улиц. Это участок, ограниченный Невским и Лиговским проспектами, набережной Фонтанки и Кирочной улицей. Там парковка работает с 2015 года. А также улица Рубинштейна, где платная зона открылась в декабре 2020 года. В общей сложности это 2903 парковочных места.

Нынешний список из 71 улицы - фронт работ на 2021 год. Парковки хотели запустить еще в 2020-м, однако планам помешал коронавирус. После ввода новых платных зон, общее количество машиномест достигнет 13 тысяч.

Цена стоянки в час для легковушки - 60 рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

А к концу 2023 года зона платной парковки займет не только центральную часть Петербурга, но также распространится на Петроградскую сторону и Васильевский остров.

- Сейчас в адресный перечень входят 476 улиц, которые расположены в границах Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов. Вместе с тем транспортная стратегия говорит о необходимости ввода платы за парковку на территории всей центральной планировочной зоны, то есть и в Василеостровском районе, – рассказали «Комсомолке» в Городском центре управления парковками.

Штраф за неоплату - 3000 рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Предварительно, платить за парковку придется на улицах, прилегающих к Малому, Среднему и Большому проспектам.

Напомним, что стоимость парковки для легковушки составляет 60 рублей в час (первые 15 минут - бесплатно). Месячный абонемент обойдется в 12 000 рублей, а годовой – в 108 000 рублей. Для местных жителей действуют льготы: абонемент на год будет стоить всего 1 800 рублей. Кроме того, стоянки становятся бесплатными с восьми часов вечера и до восьми утра.

Штраф за неоплату парковки составляет 3 000 рублей.

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