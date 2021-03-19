«Она в детстве сама чуть не утонула и с тех пор боится воды»: 75-летняя бабушка спасла ребенка, провалившегося под лед в Приозерске

75-летняя Светлана Жукова вытащила из полыньи тонувшего мальчика. Фото: из архива Александры Туркотенко

Жуткое происшествие чуть не случилось в городе Приозерск Ленинградской области в минувший четверг, 18 марта. Под лед речки Вуокса провалился маленький мальчик. Ребенок мог погибнуть, если бы не 75-летняя Светлана Жукова — рискуя собой, она вытащила его из полыньи. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» узнала подробности этой истории.

По словам внучки Светланы Степановны Александры Туркотенко, дело было так:

- Бабушка гуляла по новой набережной вдоль Вуоксы, - рассказывает Александра. - И решила пройти чуть подальше — туда, где у нас стоит деревообрабатывающий завод. Там просто вечерами не так людно, можно походить, полюбоваться на реку, побыть наедине со своими мыслями.

Но погулять в тишине Светлане Степановне не удалось — свернув с нахоженных тропинок, она услышала пронзительный детский крик. Кричал маленький мальчик — звал на помощь. Еще один ребенок, постарше, барахтался в реке метрах в пяти-шести от берега. Он уже успел продрогнуть и ослабнуть — из воды, вспоминает рассказ бабушки Александра, торчали лишь его голова, руки и плечи.

ЧП произошло неподалеку от Приозерского деревообрабатывающего завода. Местам там безлюдные - чудо, что на крики о помощи вообще кто-то откликнулся. Фото: Яндекс.Карты

- Бабушка сначала попыталась бросить мальчику палку, чтобы он за нее зацепился, - продолжает наша собеседница. - Но у нее ничего не получилось — было слишком далеко, палка не дотягивалась. Тогда она легла на живот и поползла к ребенку прямо по льду. Позже нам объясняла, что включился материнский инстинкт — она сама пятерых детей воспитала, поэтому никак иначе поступить не могла.

Что было дальше, Светлана Степановна помнит смутно — она цеплялась за мальчика, мальчик за нее, подтаявшая ледяная корка опасна трещала, во все стороны летели обжигающе холодные брызги. Попутно бабушка пыталась звать на помощь, но никто так и не пришел: слишком безлюдное место дети выбрали, чтобы погулять по замерзшей реке.

- Как ей в конце концов удалось этого мальчика вытащить, никто до сих пор не понимает, - признается Александра. - Она ведь у нас маленькая, хрупкая. В ней росту метр шестьдесят и веса килограмм пятьдесят, наверное. А там и ребенок был уже довольно взрослый — лет 11-12 — и одежда на нем промокла, потяжелела... к тому же бабушка у нас ведь совсем не умеет плавать! Как-то в детстве она чуть не утонула и с тех пор боится близко подходить к воде. Она даже этого мальчика успокаивала: он ей кричал «я не умею плавать!», а она ему «ничего страшного, я тоже!»

Светлана Жукова сама воспитала пятерых детей, а сейчас воспитывает внуков - поэтому на помощь мальчику в ледяную воду ее толкнул материнский инстинкт. Фото: из архива Александры Туркотенко

Как бы то ни было, все обошлось. Вытащив ребенка, Светлана Степановна выжала его куртку, вылила воду из ботинок. Продрогший ребенок побежал домой — благо, жил он, как выяснилось, буквально на соседней улице.

- У бабушки после этого подскочило давление, она почти всю ночь не спала, - рассказывает Александра Туркотенко. - Говорила, что постоянно стоит перед глазами эта картина — полынья во льду и мальчик, который в ней тонет. Сегодня утром вот повезли ее в больницу — надорвалась, пока его тащила, что-то защемило в шее.

Утром же на связь с семьей Светланы Степановны вышли родители мальчиков — они поблагодарили героическую бабушку и рассказали, что с детьми все хорошо, они благополучно вернулись домой, отогрелись и получили нагоняй за опасную прогулку.

- Мы не хотели бы, чтобы родителей мальчиков сейчас в чем-то обвиняли, - признается Александра. - Это же дети, за ними не уследишь.

Между тем в администрации Приозерского муниципального районе бабушку уже планируют представить к награде.

- Как только Светлане Степановне станет получше, мы обязательно пригласим ее к нам, - рассказал «КП-Петербург» заместитель главы администрации по правопорядку и безопасности Сергей Грянко. - Соберем все материалы и отправим их в МЧС, в Москву. Будем ходатайствовать о том, чтобы вручить ей медаль «За спасение утопающих».