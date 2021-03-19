«Авто Премиум» провел большой семейный тест-драйв. Фото: пресс-служба «Авто Премиум».

Как можно превратить тест-драйв в праздник? Нужно взять чешские автомобили, разместить в них семейные экипажи, организовать автомобильную экскурсию по любимому Петербургу, добавить побольше интересных развлечений и максимум бережной заботы. А в партнеры пригласить мастеров по организации семейного досуга - клуб Мамаход.

Именно так и поступили дилеры чешской марки в Петербурге - группа «Авто Премиум».

В новом интерактивном формате гости, в процессе реальной поездки по городу, смогли протестировать модели ŠKODA SUPERB, ŠKODA OCTAVIA, SKODA KODIAQ и ŠKODA KAROQ.

А для того, чтобы поездка была максимально комфортной и безопасной, каждой семье предоставили в распоряжение отдельный автомобиль, а вместо экскурсовода с микрофоном – аудиогид с записью авторской экскурсии по маршруту следования, конечной точкой которого стала Ферма Бенуа.

Фото: пресс-служба «Авто Премиум».

Стартовал маршрут в новом арт-пространство AVENUE BOX на улице Академика Павлова и прошел по знаковым точкам северных районов города. Гости узнали неожиданные факты из истории Ленинграда XX века, познакомились со знаменитыми архитекторами того времени и их уникальными произведениями, уже почти век украшающими Северную столицу.

Путешествие завершилось на Ферме Бенуа, где сегодня расположен один из популярных ресторанов, Сад Бенуа и Школа Бенуа. Участникам проекта была предложена развлекательная программа, экскурсия по Ферме, когда-то поставлявшей молоко императорской семье и считавшейся лучшей в городе. Дети смогли позаниматься с мастерами и создать собственные шедевры. Кроме того, для юных автолюбителей подготовили учебную площадку с дорожными знаками, тестовыми мини ŠKODA, и выдали первые водительские удостоверения. А инструктором для ребят на этот раз стала Баба Яга!

Вернувшись на точку старта – в арт-пространстве AVENUE BOX, где сегодня разместился настоящий жилой квартал из морских контейнеров, расписанных петербургскими художниками, гости повеселились на масленичной поляне, приняли участие в традиционных русских гуляньях и проводах зимы.

Фото: пресс-служба «Авто Премиум».

- Благодарим за чудесный праздник! Мы получили массу впечатлений и эмоций. В таком тест-драйве с экскурсией мы участвуем впервые. Было интересно и для нас, и для наших детей. Отдельная благодарность – за организацию мероприятия. Для детей в автомобиль установили удобные кресла по возрасту. Все действительно комфортно и безопасно, что так важно сегодня, - поделилась впечатлениями одна из участниц проекта.

Во время мероприятия гости детально познакомились с новинкой чешской марки - NEW ŠKODA OCTAVIA. Автомобиль быть представлен на тесте и размещен на экспозиционной площадке, где работали консультанты, а гости могли выбрать автомобиль со склада дилеров в режиме реального времени.

Фото: пресс-служба «Авто Премиум».

Выбрать и забронировать любой автомобиль ŠKODA всегда можно дистанционно на сайте дилерских центров.

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Вот уже 26 лет ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград в разные годы, в том числе «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург», «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5, Руставели, д. 25, к. 2 и на проспекте Энгельса, 35, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.